Le développement du football en Malaisie au cœur de l'expansion du programme Football for Schools

Le festival Football for Schools a connu une forte affluence à Penang

Le programme s'est considérablement développé en Malaisie après son lancement l'année dernière

Football for Schools vise à enseigner aux enfants des aptitudes à la vie quotidienne par le biais d'activités footballistiques amusantes

Peu de choses sont aussi spectaculaires que le stade national Bukit Jalil de Kuala Lumpur lorsqu'il est à guichets fermés. Célèbre pour son ambiance et pour sa beauté, la célèbre enceinte de 87 500 places de la capitale malaisienne a accueilli d'innombrables et mémorables évènements sportifs. Mais le stade est d'autant plus impressionnant lorsqu'il est le théâtre d'un match de football.

En Malaisie, la passion pour le ballon rond est ainsi immense. Exploiter ce potentiel est l'objectif de la Football Association of Malaysia (FAM) et le programme Football for Schools (F4S) de la FIFA s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'expansion à long terme fixé par la fédération.

Le but de Football for Schools est de rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif. C'est avec l'objectif d'étendre la portée du programme que la FAM et une délégation de la FIFA en visite ont organisé un festival Football for Schools. Organisé du 1er au 3 août, le festival de Penang a été une réussite, plus de 200 enfants ayant répondu présent.

L'événement a également permis à une vingtaine de professeurs d'éducation physique de renforcer leurs compétences acquises en 2023.

En collaboration avec le Ministère malaisien de l'Education et l'instance dirigeante du football mondial, la FAM compte marier 237 autres écoles avec le football.

"Grâce à Football for Schools, nous verrons plus d'enfants s'impliquer et s'intéresser au ballon rond dans les écoles primaires, qu'il s'agisse de garçons ou de filles", a expliqué le président adjoint de la FAM, Dato' S. Sivasundaram, au cours de la cérémonie de lancement.

"Cette initiative met l'accent non seulement sur le football, mais aussi sur les aptitudes à la vie quotidienne et les attributs positifs, ce qui est important pour développer de bons traits de personnalité. La FIFA et la FAM se sont également engagées à mettre en place des entraînements pour le personnel enseignant dans les écoles."

YB Fadhlina Sidek, ministre de l'Éducation, Alberto Giacomini, consultant technique de la FIFA, Niko Nhouvannasak, manager à Football for Schools, Niko Nhouvannasak, Datuk Noor Azman Hj Rahman, secrétaire général de la FAM, et Azman Adnan, directeur général de l'Éducation en Malaisie, étaient également présents à ce rendez-vous.

Cet évènement renforce le programme Football for Schools en s'appuyant sur les bases solides établies en 2023, qui comprenaient une vaste distribution de ballons aux écoles de tout le pays.

L'objectif de la FAM est également d'augmenter la participation féminine, conformément aux objectifs de la Campagne de promotion du football féminin soutenue par la FIFA.

"La FAM s'est également engagée à veiller à ce que le football féminin continue d'être renforcé au niveau local. La Campagne de promotion du football féminin a été organisée sur 17 sites, à travers toute la Malaisie", a confirmé Sivasundara. "Nous espérons voir plus de filles et de femmes s'impliquer dans le football grâce à cette campagne."

Le succès de ce festival et l'extension du programme s'inscrivent dans le prolongement d'une année faste pour le développement du football en Malaisie.

Il y a tout juste deux mois, la première pierre du nouveau Centre technique national de Malaisie, financé par FIFA Forward, a été posée. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié ce centre de "phare" pour les rêves de football.