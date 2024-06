Le président de la FIFA qualifie le nouveau Centre technique national de Malaisie de “phare” pour les rêves de football

Conduite par le Président de la Fédération de Malaisie de football et membre du Conseil de la FIFA Datuk Hamidin bin Mohd Amin, et en la présence de la Ministre de la jeunesse et des sports du pays Hannah Yeoh Tseow Suan, ainsi que du Directeur régional Asie et Océanie de la FIFA Sanjeevan Balasingam, la cérémonie a marqué le début officiel du projet, premier du genre dans le pays d’Asie du Sud-Est.