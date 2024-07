Nous sommes conscients que le fait d’exprimer des inquiétudes, des soupçons ou des accusations de comportements inappropriés peut être source de préoccupation et de stress, en particulier si cela touche un enfant ou si vous êtes directement concerné(e). Cependant, il est fondamental de signaler tout problème potentiel afin d’empêcher les atteintes à l’intégrité physique, de prévenir les risques et de contribuer à un traitement adéquat et cohérent du dossier. Nous avons le devoir de signaler tout cas de maltraitance dans le football et la législation de nombreux pays du monde oblige les adultes à faire part aux autorités de toute suspicion de violences à l’égard des enfants. Souvenez-vous : vous n’êtes pas obligé d’être certain qu’il y a eu maltraitance, et vous ne devez pas non plus mener votre propre enquête. Toute personne signalant de bonne foi de potentiels comportements inappropriés ou des motifs d’inquiétude (c’est-à-dire en divulguant tout ce qu’elle sait) doit bénéficier du soutien plein et entier de la FIFA, même si la Commission d’Éthique indépendante ou les autorités locales estiment dans un second temps que les accusations sont infondées. Nous souhaitons vous venir en aide si vous êtes victime de harcèlement, de maltraitance, de négligence ou d’exploitation dans le cadre de cette compétition. Vous pouvez signaler vos doutes en utilisant l’un des mécanismes de signalement mis à votre disposition. Si vous connaissez des personnes, en particulier des enfants ou des adultes vulnérables, qui sont ou pourraient être victimes de harcèlement, de violences, de négligence ou d’exploitation dans le cadre de cette compétition, nous vous invitons à nous le signaler en utilisant l’un des mécanismes de signalement disponibles pour que nous puissions intervenir.