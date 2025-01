La FIFA appliquant une tolérance zéro en matière de maltraitance, de harcèlement, de violences, de négligence et/ou d’exploitation, tous les problèmes soulevés sont traités conformément à nos dispositions statutaires, nos règles de bonne conduite et nos directives internes.

Signalement aux autorités locales

Signalement à la FIFA

Pendant la compétition

Pour toute demande concernant un signalement non urgent ou en cas de doute sur l’urgence de la situation, vous pouvez contacter l’équipe de prévention :

en appelant le numéro local suivant, accessible 24h/24 et 7j/7 : +971 50 1927418. Cette ligne téléphonique sera ouverte pendant toute la durée de la compétition, à savoir du 15 au 25 février 2024 ;

Les membres de l’équipe de prévention maîtrisent plusieurs langues. Dans tous les cas, vous pouvez demander à être assisté(e) d’un traducteur/interprète ou, si vous faites partie de la délégation d’une équipe, demander de l’aide à votre agent de liaison ou à votre responsable de la prévention et du bien-être.

Système de signalement sécurisé

La FIFA met à disposition un système en ligne spécifique et sécurisé permettant de signaler en toute confidentialité les éventuels problèmes en matière de prévention. Les utilisateurs et utilisatrices ont la possibilité d’ajouter des preuves et de créer une boîte de dialogue anonyme afin de communiquer avec la FIFA sans fournir d’informations personnelles. Veuillez remplir ce formulaire :