L’IFAB s’attaque aux pertes de temps causées par les gardiens de but

L’International Football Association Board (IFAB) a approuvé plusieurs amendements aux Lois du Jeu pour l’édition 2025/26. Après des essais concluants menés afin d’empêcher le gardien de conserver trop longtemps le ballon à la main, l’IFAB a décidé à l’unanimité d’amender la Loi 12.2 (Coup franc indirect). Cet amendement signifie que lorsqu’un gardien de but conserve le ballon à la main plus de huit secondes, et après un décompte visuel de cinq secondes effectué par l’arbitre, un corner sera accordé à l’équipe adverse (contrairement aux Lois actuelles, en vertu desquelles un coup franc indirect est accordé lorsqu’un gardien de but qui conserve le ballon à la main plus de six secondes).

Les décisions suivantes ont également été prises lors de la 139e assemblée générale annuelle de l’IFAB, organisée par la Fédération Nord-Irlandaise de Football à Belfast (Irlande du Nord).

Des directives ont été intégrées à la Loi 3.10 (Capitaine de l’équipe) afin de permettre aux compétitions d’appliquer si elles le souhaitent le principe selon lequel seul le capitaine est autorisé à s’adresser à l’arbitre dans certaines situations spécifiques. Cette disposition avait été introduite avec succès dans certaines compétitions l’an dernier. L’IFAB a convenu qu’une meilleure communication et collaboration entre les capitaines et les arbitres – dont les décisions suscitent régulièrement des désapprobations manifestées en paroles ou en actes – peut contribuer à renforcer l’équité et le respect mutuel, deux valeurs fondamentales du football. Les membres de l’assemblée générale annuelle ont souligné l’importance d’une bonne coopération entre les organisateurs de compétition, les joueurs et les arbitres afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ces directives.

139e assemblée générale annuelle de The International Football Association Board 01:36

En outre, les amendements suivants ont été apportés à la prochaine édition des Lois du Jeu, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2025 :

- Loi 8.2 (Balle à terre) : Si le ballon se trouve en dehors de la surface de réparation lorsque le jeu est arrêté, la balle à terre est donnée à un joueur de l’équipe qui, aux yeux de l’arbitre, a ou aurait clairement récupéré la possession ; à défaut, la balle à terre est donnée à un joueur de l’équipe qui a touché le ballon en dernier. La balle à terre est donnée à l’endroit où le jeu a été arrêté. - Loi 9.2 (Ballon en jeu) : Un coup franc indirect (sans sanction disciplinaire) est accordé lorsqu’un officiel d’équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, ou un joueur se trouvant temporairement en dehors du terrain touche le ballon alors que celui-ci sort du terrain, sans chercher à interférer de façon abusive. - Protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage : Les compétitions peuvent désormais choisir d’autoriser les annonces publiques de la part de l’arbitre relatives à une décision finale consécutive à une analyse vidéo ou une longue vérification impliquant l’assistance vidéo à l’arbitrage. - Directives pratiques pour les arbitres : Étant donné que l’assistance vidéo à l’arbitrage peut traiter les décisions relatives à un but marqué/non marqué ainsi que les empiètements des gardiens de but, l’arbitre assistant doit se positionner à hauteur du point de penalty, qui correspond à la ligne de hors-jeu. Conformément à la réglementation applicable, qui permet aux compétitions débutant avant le 1er juillet 2025 d’appliquer de manière anticipée les nouvelles Lois ou de retarder leur mise en œuvre au plus tard jusqu’au début de la prochaine compétition, ces changements seront en vigueur lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, dont le coup d’envoi sera donné le 14 juin prochain.

À la suite des retours positifs des compétitions au cours desquelles les arbitres ont été autorisés à utiliser des caméras portatives sur un nombre limité de matches de haut niveau – et ce dans le but d’utiliser les images à des fins de formation et d’éducation –, l’IFAB a soutenu l’initiative de la FIFA visant à tester le port de telles caméras par les arbitres lors des compétitions de la FIFA afin d’identifier des possibilités d’utilisation futures et d’élaborer des normes de qualité et de sécurité à cet égard. La FIFA a confirmé son intention de faire porter aux arbitres des caméras portatives lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, dont le flux sera utilisé dans le cadre de la retransmission des rencontres. Au vu de l’utilisation fructueuse de caméras portatives par les arbitres dans le football de base en Angleterre, et particulièrement de l’impact positif observé sur le comportement des joueurs, il a été convenu que des essais supplémentaires devait avoir lieu et que cette solution devait être encouragée.

L’IFAB a également décidé de chercher proactivement des compétitions dans l’optique de mener des tests supplémentaires sur le hors-jeu ; l’objectif étant de renforcer l’attractivité du football en favorisant un jeu offensif et en générant plus d’occasions de but. La FIFA introduira ces tests lors de certaines de ses compétitions à venir.

La FIFA a également informé l’IFAB des essais sur le soutien vidéo, un système moins onéreux qui nécessite un nombre réduit de caméras et qui a été testé avec succès lors de plusieurs compétitions de la FIFA en 2024. Au vu des résultats positifs obtenus à ce jour, il a été convenu d’étendre ces essais à davantage de compétitions.