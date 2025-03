Gianni Infantino appelle la Concacaf à garder le football féminin au centre de ses préoccupations

Le football féminin se développe à une « vitesse phénoménale », a déclaré le Président de la FIFA lors du 40e Congrès de la CONCACAF en prévision d’une potentielle candidature de la région pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031™

M. Infantino affirme que « l'unité » de la confédération et sa collaboration avec la FIFA ont contribué de manière significative aux progrès rapides dans le développement du jeu

La Coupe du Monde 2025 de la FIFA™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans la région vont « avoir un impact sur le monde entier », a-t-il déclaré aux délégués réunis à Sainte-Lucie

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a encouragé les associations membres d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes à poursuivre leurs efforts dans le développement du football féminin en vue d’une potentielle candidature que pourrait soumettre la région CONCACAF pour accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031™.

Basée sur le principe que les tournois de la FIFA sont organisés par l'une des six confédérations sur une base rotative, la décision du Conseil de la FIFA du 5 mars 2025 a déterminé que les associations membres au sein de la Concacaf et de la CAF sont éligibles pour déposer leur candidature à l'organisation de ce qui pourrait être le tournoi mondial féminin le plus inclusif à ce jour dans six ans.

« Au dernier Conseil de la FIFA, nous avons pris des décisions très importantes sur le football féminin, et le premier message est que nous devons continuer à promouvoir le football féminin parce qu’il est en train de se développer à une vitesse phénoménale », a déclaré le président de la FIFA dans un discours prononcé au 40e Congrès de la CONCACAF à Sainte-Lucie.

« Vous vous souvenez que 2027, est au Brésil, 2031 pourrait être, bien sûr, dans cette région. La CONCACAF a le droit de candidater pour cette Coupe du Monde (Féminine de la FIFA). Ce serait une formidable Coupe du Monde (Féminine de la FIFA). Et là, oui, nous discutons sérieusement pour savoir si nous devons augmenter le nombre d’équipes nationales participantes de 32 à 48 pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2031. Par conséquent, il est très important de continuer à promouvoir le football féminin, et je vous remercie tous pour ce que vous faites chaque jour afin de développer et promouvoir le football féminin. C’est tellement, tellement important. »

M. Infantino a remercié les membres sortants du Conseil de la FIFA de la région, Luis Hernández (Cuba) et Yon de Luisa (Mexique), pour leur travail, et le Premier Ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, et le Président de la Fédération de Football de Sainte-Lucie, Lyndon Cooper, pour leur hospitalité. Il a accueilli les nouveaux membres du Conseil de la FIFA Cindy Parlow Cone (États-Unis) et Randy Harris (Barbade), et a remercié la membre de retour, Sonia Fulford (Îles Turks-et-Caicos).

Il a également félicité les 35 associations membres FIFA de la CONCACAF pour leur collaboration avec l’instance dirigeante du football mondiale afin de contribuer à développer le football dans la région à travers le programme FIFA Forward.

Au cours de la troisième phase de l’initiative, qui s’étend jusqu’en 2027, chaque association membre est éligible à recevoir jusqu’à huit millions de dollars pour ses coûts opérationnels et ses projets de développement, soit sept fois plus que lors du lancement du programme FIFA Forward en 2016, et plus tôt dans le mois les dates limites des candidatures ont été repoussées pour donner davantage d’opportunités aux associations membres de recevoir un financement.

« Vous pouvez voir que vous êtes vraiment un groupe uni. Et c’est l’unité qui vous rend forts et qui nous rend tous forts. Grâce à cette unité, nous avons été en mesure, à la FIFA également, d’obtenir des résultats incroyables », a déclaré le Président de la FIFA. « Et grâce à vos retours, nous avons été en mesure de modifier la réglementation Forward, pour prendre en compte les spécificités de cette région, parce que nous sommes à votre écoute, et nous voulons que le football se développe de partout, avec une procédure juste et correcte. C’est pourquoi nous vous avons écoutés. Vous êtes venus de manière unie, vous avez discuté. Nous avons écouté, nous avons modifié. La semaine dernière, le Conseil de la FIFA a décidé effectivement de mettre en œuvre ces changements, qui une fois de plus, vous aideront à développer le jeu de manière significative dans toute la région de la CONCACAF.

D'autres programmes de la FIFA ont également eu un impact. Le Programme de Développement des Talents de la FIFA, qui vise à offrir à chaque jeune talent une voie vers le football professionnel, a financé 32 associations membres de la CONCACAF. Neuf académies des talents de la FIFA ont déjà été créées dans la région et d'autres devraient l'être dans un avenir proche.

Vingt-trois associations membres de la région de la CONCACAF ont également rejoint le programme Football for Schools, qui permet à des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons d'acquérir des aptitudes à la vie quotidienne ainsi que des compétences footballistiques dans le cadre des systèmes éducatifs locaux.

M. Infantino a déclaré que les tournois phares qui se dérouleront dans la région au cours des 18 prochains mois, à savoir la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 aux États-Unis et la Coupe du Monde de la FIFA 26 organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis, serviraient de catalyseur principal au développement du football dans les associations membres de la FIFA.

En plus des trois coorganisateurs, il y aura trois, et peut-être jusqu’à cinq autres associations membres qui participeront à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à 48 équipes. À l'approche de la date limite à laquelle les clubs doivent désigner leurs équipes définitives, M. Infantino a également fait remarquer que 97 joueurs de la CONCACAF devraient participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cette année.

Qualifiant le tournoi de « véritable tournant », il a ajouté que huit associations membres de la région de la CONCACAF seront représentées en plus en des cinq clubs du Mexique et des États-Unis qui font partie des 32 équipes en lice pour le premier titre officiel de champion du monde des clubs de la FIFA.

« C’est important. Pourquoi ? Parce que cela montre une nouvelle fois la force et le développement de la CONCACAF, mais cela montre également qu’une scène internationale est donnée aux joueurs issus de pays qui n’ont généralement pas l’opportunité de se qualifier pour la Coupe du Monde (de la FIFA) », a déclaré M. Infantino, qui a salué le leadership du Président de la CONCACAF et du Vice-Président de la FIFA Victor Montagliani.