Le Conseil de la FIFA approuve une dotation record pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 et prend des décisions clés pour les compétitions féminines

Organisation des premières éditions de la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA en 2028 et de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA en 2026

Lancement des procédures de candidature pour l’organisation des Coupes du Monde Féminines de la FIFA 2031 et 2035

À l’occasion de leur séance du 5 mars 2025, les membres du Conseil de la FIFA ont été informés de la solidité financière sur laquelle la FIFA a pu s’appuyer pour développer le football partout dans le monde. Ils ont en outre approuvé à l’unanimité le Rapport annuel 2024 , ainsi que le budget révisé des revenus pour le cycle 2023-2026, qui s’élève désormais à USD 13 milliards et dont 90% vont être réinvestis dans le développement du football mondial.

Le budget révisé comprend les USD 2 milliards de revenus issus de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. La compétition établira en outre une nouvelle référence pour le football de clubs international, puisque USD 1 milliard sera distribué aux clubs participants et un mécanisme de solidarité sera mis en place pour soutenir les clubs de football partout dans le monde.

« Par ailleurs, environ USD 2,3 milliards vont être investis dans le football par le biais de notre programme FIFA Forward au cours du cycle 2023-2026. Il s’agit d’un record et cela signifie qu’entre 2016 et 2026, jusqu’à USD 5,1 milliards auront été alloués au développement du football. »

Procédures de candidature pour l’organisation des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Le Conseil de la FIFA a approuvé le règlement de candidature ainsi que les présentations des exigences d’organisation des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Au vu des pays ayant accueilli les dernières éditions de la compétition et du fait que le Brésil sera le pays hôte en 2027, le Conseil de la FIFA a décidé :

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2035 : d’inviter les associations membres de la FIFA affiliées à la CAF et à l’UEFA à se porter candidates à l’organisation de l’édition 2035 ;

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031 : d’inviter les associations membres de la FIFA affiliées à la CAF et à la Concacaf à se porter candidates à l’organisation de l’édition 2031 ;

Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA et Coupe des Champions Féminine de la FIFA

Après des échanges constructifs avec les confédérations et les parties prenantes clés, le Conseil de la FIFA a décidé que la première édition de la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ se tiendra en 2028. Organisée sur une base quadriennale, la compétition comptera 19 clubs participants, dont six disputeront des barrages à l’issue desquels les trois vainqueurs rejoindront les 13 clubs directement qualifiés pour la compétition finale, celle-ci comprenant une phase de groupes (quatre groupes de quatre) et une phase à élimination directe à laquelle se qualifient les deux premiers de chaque groupe.