FIFA Forward contribue à la qualification du Japon pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Depuis son lancement en 2016, FIFA Forward a permis d’assurer la pérennité des championnats nationaux U-15 et U-18 du Japon

Si le Japon est devenu le tout premier pays à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , il le doit notamment au programme de développement FIFA Forward. En effet, celui-ci a permis de faire progresser le football de jeunes du pays et d’emmener au plus haut niveau toute une nouvelle génération, emmenée par Takefusa Kubo.

C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le second but des Samurai Blue lors du succès décisif contre Bahreïn (2-0), dernier accomplissement en date dans une carrière qu’il aura véritablement lancée grâce au système japonais de formation des jeunes, très compétitif.

« Je me souviens très bien du championnat U-18, parce que c’est une des premières compétitions que j’ai disputées à mon retour d’Espagne », explique l’attaquant, qui avait passé quatre ans à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, avant de revenir au pays défendre les couleurs du FC Tokyo, engagé en Prince Takamado Trophy JFA U-18 Premier League.

« Affronter les meilleurs joueurs de ma catégorie d’âge a été une expérience bénéfique, et je crois que tous les joueurs en profitent. Je suis loin d’être le seul à avoir progressé grâce à cette compétition et à être devenu international. C’est le signe que le niveau y est très élevé. »

Le championnat national U-18, qui existe également dans la catégorie U-15, a été créé par la Fédération Japonaise de Football (JFA) dans le but d’améliorer la compétitivité et la qualité de ses compétitions de jeunes. Ces deux épreuves, assorties de nombreuses initiatives à l’intention des meilleurs talents, ont pu voir le jour et assurer leur pérennisation grâce aux fonds du programme de développement FIFA Forward, lancé en 2016.