La FIFA et l’ONUDC renouvellent leur protocole d’accord contre les activités criminelles dans le football

Gianni Infantino, Président de la FIFA et Ghada Waly, directrice générale de l’ONUDC, ont prolongé l’accord liant les deux institutions

La FIFA et l’ONUDC rappellent leur détermination à combattre la corruption et à continuer à développer la prévention

Le nouveau document s’appuie sur le protocole d’accord signé à Vienne en 2020

La FIFA et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont renforcé leur engagement commun à s'attaquer à la criminalité dans le football à l’occasion de la signature d'un nouveau protocole d’accord en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les dirigeants du monde entier et des personnalités de premier plan étaient réunis à New York pour cet événement planétaire. Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Ghada Waly, directrice générale de l’ONUDC, en ont profité pour officialiser ce protocole d’accord, en vertu duquel les deux parties entendent intensifier leurs efforts pour protéger l’intégrité du football.

La prévention, qui a pris une part importante dans l’action commune des deux organisations, a également été intégrée au texte. La FIFA et l’ONUDC vont ainsi poursuivre leur collaboration afin d’offrir un environnement sûr aux enfants, aux jeunes adultes et aux athlètes vulnérables, tout en développant les compétences et en sensibilisant le plus grand nombre aux dangers de la corruption et des activités criminelles dans le football. En outre, les deux parties se sont entendues pour soutenir un nouveau réseau global visant à améliorer la collaboration et la coordination entre les autorités en charge de la lutte contre la corruption et les organisations sportives.

"Le football unit les individus, partout dans le monde ; les jeunes et les moins jeunes, les garçons et les filles. Il met en avant des modes de vie sains, il ouvre de nouvelles perspectives et encourage des millions de personnes à réaliser leurs rêves, sur le terrain et en dehors", constate Mme Waly.

"Je suis fière de voir l’ONUDC et la FIFA renouveler leur engagement commun au service du fair-play et de la défense de l’intégrité du football pour des millions de supporters, les joueurs, les joueuses et les générations futures. Ce nouveau protocole d’accord témoigne de notre volonté d’en finir avec les manipulations de matches et la corruption pour que le football conserve tout son attrait.

"Avec le renouvellement de ce protocole d’accord, je suis heureux que l’ONUDC et la FIFA renforcent leur engagement à combattre le crime dans le football et demeurent engagés dans la promotion du fair-play ainsi que la défense de l’intégrité du football", ajoute M. Infantino.

"La FIFA a déjà bien travaillé avec l’ONUDC pour rendre le football plus propre et nous continuerons à faire en sorte que les jeunes filles et garçons du monde entier puissent avoir l’opportunité de réaliser leurs rêves sur le terrain."

La FIFA et l’ONUDC renouvellent leur protocole d’accord contre les activités criminelles dans le football Previous 01 / 05 FIFA President Meetings in New York 02 / 05 FIFA President Meetings in New York 03 / 05 FIFA President Meetings in New York 04 / 05 FIFA President Meetings in New York 05 / 05 FIFA President Meetings in New York Next

Les deux entités s’étaient déjà alliées pour combattre la corruption et le crime dans le football à l’occasion d'un protocole d’accord signé en 2020 au siège de l’ONUDC, à Vienne. Depuis, la FIFA et l’ONUDC ont mis leurs ressources en commun pour proposer une soixantaine d’activités. Y figure en bonne place la campagne destinée à inciter les acteurs et actrices du football à dénoncer la corruption par l’intermédiaire de la plateforme de signalement de la FIFA, qui garantit l’anonymat des lanceurs ou lanceuses d’alerte.