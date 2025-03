Confirmation du calendrier des matches de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Dates et heures du coup d’envoi pour les 32 rencontres

Le tournoi se déroulera du 1er au 11 mai 2025

Premier tournoi FIFA aux Seychelles et première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ en Afrique

La FIFA a publié le calendrier des matches de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™, affinant encore un peu plus le parcours des 16 équipes qui se lanceront en quête de gloire mondiale à Victoria, la capitale des Seychelles, située sur l’île de Mahé. C’est la première fois qu’une association membre affiliée à la CAF organise la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™.

La 13e édition de cette compétition, réputée pour être la plus riche en actions, buts et gestes acrobatiques, se déroulera du 1er au 11 mai prochains. Les dates et heures des coups d’envoi des 32 matches – de la phase de groupes à la finale en passant par les quarts de finale et les demi-finales – sont désormais connues. Disputées dans un cadre paradisiaque, les rencontres promettent d’ores et déjà un spectacle haut en couleurs.

Treize équipes ont à ce jour validé leur billet pour l’épreuve phare du beach soccer international. Le Brésil, sextuple champion du monde et tenant du titre, le Portugal, double lauréat, et l’Italie, finaliste de la dernière édition, sont parmi les qualifiés. Le Chili, la Mauritanie et les Seychelles feront pour leur part figure de novices sur le sable. Il s’agira même d’un baptême du feu dans une compétition de la FIFA pour l'hôte.

La dernière édition de la compétition, tenue à Dubaï en 2024, avait connu un franc succès et rassemblé plus de 70 000 spectateurs et spectatrices dans les tribunes.

Les préparatifs pour cette année battent leur plein, et les supporters ont déjà pu découvrir le ballon officiel, l’affiche officielle ainsi que la mascotte officielle, TiKay™. Au cours des semaines à venir, ce sera au tour de la toute nouvelle chanson officielle d’être dévoilée, tandis que le tirage au sort de la compétition et l’ouverture de la billetterie sont également au programme.

Le calendrier des matches complet est disponible sur FIFA.com.