À la rencontre de TiKay, la mascotte officielle de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

TiKay la tortue a fait sa première apparition à l’occasion d'un atelier de beach soccer réservé aux enfants seychellois

Cette édition historique sera la première compétition de beach soccer organisée par la FIFA en Afrique

La première compétition de la FIFA aux Seychelles se tiendra du 1er au 11 mai 2025

Alors que la ferveur ne cesse de monter à l'approche de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™, la mascotte officielle de la compétition a été dévoilée. TiKay doit son nom à l’association de l’adjectif « petit » et du mot utilisé en créole pour « écailles ». Et notre tortue passionnée beach soccer n’est pas n’importe qui ! Né dans les dunes de sable blanc des Seychelles, TiKay incarne le cadre enchanteur, la culture locale et la biodiversité du pays hôte, ainsi que les eaux turquoises qui l’entourent.

Aujourd’hui, TiKay est investi d'une double mission : représenter les Seychelles et partager sa passion avec le reste du monde. Sympathique, enthousiaste et énergique, la mascotte officielle transmettra son énergie positive et familiale à tous les spectateurs de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025™.

n présence du président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, TiKay n’a pas manqué son entrée en scène, à l’occasion d’un atelier de beach soccer organisé sur la plage de Beau Vallon pour promouvoir la discipline auprès des jeunes sportifs. Il en a profité pour mettre en avant ses thèmes de prédilection : le fair-play, la protection de l’environnement et le patriotisme. Faisant preuve d’une énergie contagieuse, TiKay s’est présenté à la quarantaine de participants : enfants, entraîneurs et joueurs de l’équipe des Seychelles de beach soccer.

Plusieurs invités de marque étaient présents pour assister à l’événement, à l’image de Marie-Céline Zialor, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, et Ralph Jean-Louis, le premier secrétaire au Développement de la Jeunesse et des Sports.

« C'est un réel plaisir de faire la connaissance de TiKay, petit bonhomme passionné et adorable », a déclaré M. Jean-Louis à l’occasion de l’évènement. « Il est vraiment la personne idéale pour nous mettre dans l'ambiance de cet événement monumental. Sa présence a évidemment été très appréciée par les enfants. L'événement lui-même était une belle initiative, inscrite dans le cadre de la campagne Be Active qui encourage les jeunes à être plus actifs et à davantage prendre soin de leur santé ».

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™, lancée en 2005, s’apprête à connaître sa treizième édition. En effet, depuis 2009, cette épreuve a lieu tous les deux ans.

La première compétition de la FIFA disputée aux Seychelles se déroulera du 1er au 11 mai 2025 à Victoria, sur l’île de Mahé. C’est la première fois que ce rendez-vous sera organisé par une association membre de la CAF. L’édition 2024, organisée à Dubaï, avait connu un franc succès et rassemblé plus de 70 000 supporters.

La Mauritanie et le Sénégal représenteront également l’Afrique lors de la phase finale, qui réunira 16 équipes au total. Les noms des premiers qualifiés laissent présager d’une compétition spectaculaire. La Thaïlande, le Portugal, l’Italie, le Belarus et Tahiti ont d’ores et déjà validé leurs places, mais sept autres restent à prendre.