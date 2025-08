Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ : les associations membres intéressées ont soumis l’accord de candidature signé

La FIFA enverra prochainement l’ensemble des documents relatifs à la procédure de candidature et à l’organisation de la compétition aux associations membres concernées. Ces dernières seront également conviées à un séminaire d’information et à un programme d’observateurs, qui auront lieu pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La procédure de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ est la plus rigoureuse et la plus exhaustive de l’histoire de la compétition. De plus amples détails sont disponibles dans ce document de synthèse.