Chaque ville hôte de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ percevra USD 1 million à des fins d’héritage

Le Président de la FIFA a annoncé une contribution totale de USD 11 millions à ce titre

Les fonds devront être utilisés pour aménager des mini-terrains et accompagner des projets sociaux axés sur le football et les communautés sur l’ensemble du territoire américain

D’Atlanta à Charlotte en passant par Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington, toutes les villes hôtes en bénéficieront

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a annoncé que la FIFA allait verser une dotation de USD 1 million à chacune des onze villes qui accueilleront des rencontres de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Cette somme vise à garantir des retombées sur le long terme pour la compétition.

Alors que les États-Unis s’apprêtent à organiser deux des plus grands événements de la FIFA au cours des deux prochaines années, avec également la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, M. Infantino a indiqué que la FIFA allait débloquer des fonds supplémentaires afin que chaque ville hôte puisse aménager des mini-terrains communautaires et aider à la mise en œuvre de projets sociaux.

« Notre mission sociale nous tient énormément à cœur. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous allons établir une Fondation FIFA aux États-Unis. Dans le cadre de l’héritage de la Coupe du Monde des Clubs, nous avons décidé d’octroyer USD 1 million à chacune des onze villes hôtes afin de leur permettre de soutenir des projets sociaux à l’échelle locale », a déclaré le Président de la FIFA. « Dans l’idéal, ces projets doivent s’articuler autour de l’aménagement de mini-terrains dans des quartiers défavorisés et de l’organisation d’activités footballistiques à destination des enfants de ces mêmes quartiers, ce qui permettra de faire perdurer les bénéfices de la compétition pendant de nombreuses années. »

Dans le cadre de sa tournée des villes hôtes, Gianni Infantino a rencontré les parties prenantes des communautés footballistiques locales, auxquelles il a souhaité faire passer le message suivant : « Nous tenons vraiment à aider les communautés locales. Une des choses qui me frappe ici, en Amérique du Nord, c’est la pénurie d’installations footballistiques pour jouer dans de bonnes conditions. Nous allons tout faire pour changer cela. Pour y parvenir, il nous faut contribuer à la construction de ces installations dans les quartiers d’Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington qui en ont le plus besoin. Il en va de notre responsabilité et j’espère que les acteurs locaux seront nombreux à nous suivre dans ce projet. »

À quelques semaines du coup d’envoi de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes, l’annonce de la dotation renforce encore davantage les retombées sociales, sportives et économiques attendues aux États-Unis et dans le reste du monde.

Publiée la semaine dernière, une étude socio-économique menée par OpenEconomics a révélé que la compétition pourrait contribuer au produit intérieur brut (PIB) mondial à hauteur de USD 21,1 milliards, dont USD 9,6 milliards rien qu’aux États-Unis. Cette étude conclut également que l’événement phare du football de clubs international pourrait générer une production brute de USD 7,1 milliards et des retombées sociales équivalentes à USD 3,36 milliards aux États-Unis, contribuant en outre à la création d’environ 105 000 emplois locaux.

La semaine dernière, Gianni Infantino a également rendu hommage aux services de secours et aux personnes touchées par les récents incendies qui ont frappé les villes de Los Angeles, Pasadena et Altadena en janvier dernier. Il a ajouté que la FIFA avait décidé, en signe de reconnaissance, d’offrir à tout le personnel de première intervention deux billets pour chacun des matches de la Coupe du Monde des Clubs organisé au Rose Bowl (jusqu’à 30 000 billets).

Fin mars, la FIFA a confirmé son intention d’investir USD 250 millions dans le football de clubs partout dans le monde par le biais d’un programme de solidarité, indiquant en outre que les réserves de la FIFA – qui sont mises de côté aux fins du développement du football mondial via les 211 associations membres de la FIFA – ne seraient pas sollicitées. Ce mécanisme inédit renforcera significativement les efforts continus de la FIFA en vue de rendre le football véritablement mondial.

La compétition interclubs la plus grandiose et la plus inclusive jamais organisée

La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs de la planète issus des six confédérations, débutera le samedi 14 juin à Miami. Au total, 63 rencontres se dérouleront dans 12 stades. Le nouveau champion du monde des clubs sera connu le dimanche 13 juillet, à l’issue de la finale au MetLife Stadium de New York – New Jersey.