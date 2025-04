Le Président de la FIFA se dit fier d’accueillir le monde aux États-Unis à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La toute première édition de cet évènement mondial sera une source d’inspiration pour les générations futures

Gianni Infantino s’est exprimé au Rose Bowl de Pasadena, l’un des 12 stades hôtes de la compétition

Le Président s’est également adressé aux services de secours et aux personnes touchées par les récents incendies qui ont frappé la région de Los Angeles

Le Président de la FIFA a insisté sur la portée de l’édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, ainsi que sur son inclusivité. « Nous allons accueillir le monde aux États-Unis », a déclaré Gianni Infantino devant les dignitaires, invités et représentants des médias présents au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, l’un des stades hôtes de la compétition.

Le nouvel événement interclubs phare de la FIFA se déroulera du 14 juin au 13 juillet 2025 et mettra aux prises 32 des meilleures équipes de la planète dans 12 stades et 11 villes des États-Unis. Des millions de supporters des quatre coins de la planète sont attendus pour venir encourager les représentants des six confédérations lors des 63 matches au programme, tandis qu’ils devraient être plusieurs milliards à suivre les rencontres devant leur écran.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino en visite au Rose Bowl Stadium 02:47

« C’est un véritable honneur pour moi de me tenir ici, devant vous, et devant ce stade mythique », a affirmé Gianni Infantino lors de son discours auquel ont notamment assisté le directeur général du Rose Bowl, Jens Weiden, le maire de Pasadena, Victor M. Gordo, ainsi que la FIFA Legend Alessandro Del Piero. « Il a offert depuis plus de 100 ans un écrin exceptionnel à quelques-uns des plus grands moments de l’histoire du sport. Et je parle bien entendu du football, mais également du football américain. Sans compter les nombreux événements qui se sont déroulés dans cette enceinte emblématique. » « Cette année, et pour la toute première fois, 32 des meilleurs clubs de la planète sont en lice pour le titre de champion du monde. Ces 32 clubs sont issus de 20 pays et comptent des joueurs de 86 nationalités différentes. C’est bien le monde que nous allons accueillir dans 11 villes et 12 stades des États-Unis. C’est le monde que nous allons accueillir à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, et je suis extrêmement fier, en tant que Président de la FIFA, de me tenir ici, devant vous, avec vous. »

Gianni Infantino a également rendu hommage aux primo-intervenants et aux personnes touchées par les récents incendies qui ont frappé les villes de Los Angeles, Pasadena et Altadena en janvier dernier. Il a ajouté que la FIFA avait décidé, en signe de reconnaissance, d’offrir à tout le personnel de première intervention deux billets pour chacun des matches de la Coupe du Monde des Clubs organisé au Rose Bowl. « Je souhaite, au nom de la FIFA et de la grande famille du football, remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sauver des vies, pour contribuer à venir à bout de l’une des pires catastrophes naturelles de ces dernières décennies. Des personnes ont malheureusement perdu la vie, et nous tenons à dire notre soutien aux familles des victimes », a rappelé le Président Infantino avant d’inviter à ses côtés des pompiers des casernes de Pasadena, du comté de Los Angeles et de la ville de Los Angeles, ainsi que des représentants du bureau du shérif de Los Angeles et le capitaine des pompiers de la Forêt nationale d’Angeles. « De nombreuses personnes ont tout perdu, mais vous étiez là. Vous étiez là pour leur donner de l’espoir, pour apporter votre soutien. Vous étiez le point de départ de nombreuses interventions. C’est pourquoi la FIFA et moi-même avons pensé qu’il était juste de vous remercier et de mettre 30 000 billets à disposition des primo-intervenants pour les matches de la Coupe du Monde des Clubs qui se dérouleront ici, à Pasadena. »

Le Président de la FIFA Gianni Infantino visite le Rose Bowl Stadium de Pasadena Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino with dignitaries, first responders and guests on a visit to Pasadena’s Rose Bowl Stadium 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino inspects the pitch at Pasadena’s Rose Bowl Stadium 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino with FIFA Legend and FIFA World Cup-winner Alessandro Del Piero on a visit to Pasadena’s Rose Bowl Stadium 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino addresses attendees on a visit to Pasadena’s Rose Bowl Stadium 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino on a visit to Pasadena’s Rose Bowl Stadium 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino with FIFA Secretary General Mattias Grafström and fellow attendees on a visit to Pasadena’s Rose Bowl Stadium 07 / 10 View of the FIFA Club World Cup Trophy at Rose Bowl Stadium 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at Rose Bowl Stadium 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino meets first responders at Rose Bowl Stadium 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Legend Alessandro Del Piero pose next to the FIFA Club World Cup Trophy at Rose Bowl Stadium Next

Plus tôt dans la journée, le Président de la FIFA était apparu dans le journal télévisé matinal et une émission sportive de la chaîne FOX 11. Il y a présenté le trophée de la Coupe du Monde des Clubs – conçu en collaboration avec le joaillier de luxe Tiffany & Co. – qui sera remis pour la toute première fois à l’issue de l’édition inaugurale de l’épreuve sous son nouveau format. Gianni Infantino en a aussi profité pour évoquer les retombées de la compétition sur le football aux États-Unis.