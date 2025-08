L'Argentine reste en tête, le Venezuela revient dans le Top 50

Des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, des rencontres comptant pour les éliminatoires de compétitions continentales et des joutes en Ligue des Nations de la Concacaf ont été parmi les 165 rencontres internationales qui se sont disputées ce dernier mois. Ces rendez-vous ont significativement impacté le Classement Mondial FIFA/Coca-Cola d’octobre .

Le trio de tête reste le même. L’ Argentine (1ère) préserve une certaine avance (+8,18 pts) sur la France (2e), son dauphin. En revanche, l’écart se creuse (+40,91 points) entre les Bleus et leur poursuivant direct, le Brésil (3e). Tenu en échec par le Venezuela (1-1), et battu par l’Uruguay (2-0), la Seleçao aperçoit l’ Angleterre (4e) dans son rétroviseur.

La Belgique (5e) garde son rang mais voit le Portugal (6e, +2) revenir et frapper à la porte du Top 5. A l’instar de son voisin ibérique, l’Espagne (8e, +2) progresse et talonne désormais les Pays-Bas (7èmes). Suivent l’Italie (9e) et la Croatie (10e, -4), qui chute mais maintient sa place dans le club des 10.