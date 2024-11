La septième Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du football aura lieu à Miami, les 27 et 28 février 2025

Cet événement rassemble des experts du droit du football et des parties prenantes du monde entier

Des experts et des employés de la FIFA présenteront les grandes évolutions, les décisions, les retombées et les enseignements de l’année 2024

La conférence sera retransmise en direct sur FIFA.com

La septième Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du football aura lieu à Miami (États-Unis), les 27 et 28 février 2025, en coopération avec la Concacaf et avec le soutien de la faculté de droit de l’université de Miami.

Le but n°1 des objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial consiste à revoir les Statuts de la FIFA et améliorer les règlements de l’institution. Il existe actuellement un besoin et un souhait de permettre à l’ensemble des parties prenantes du football de s’informer directement sur les processus décisionnels en matière juridique et sur leurs conséquences.

Depuis 2019, l’instance dirigeante du football mondial organise la Conférence annuelle sur la réglementation du football pour informer les parties prenantes juridiques du football du travail réglementaire, des jurisprudences et des principales décisions de ses organes décisionnaires et juridictionnels, ainsi que des principaux cas portés devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en relation avec ses décisions.

Cette année encore, la FIFA présentera et débattra des grands thèmes, des évolutions réglementaires et des décisions juridiques rendues en 2024 à l’occasion de deux journées de conférence qui se tiendront à la faculté de droit de l’université de Miami :

La réglementation de la FIFA sur les transferts-relais

Le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS)

Les différents modèles de multipropriété

Les droits des parties lors des procédures devant le TAS

Les affaires du TAS en lien avec le football

Le football et la Cour de Justice européenne – affaires et conséquences

Les clauses dans un accord de transfert

En outre, les intervenants s’attarderont sur le cas de certains championnats et certaines compétitions, comme l'application de la règle "50+1" en Bundesliga ou encore le cadre juridique et le modèle de la Major League Soccer américaine. De plus, les participants se verront proposer une perspective académique sur la Coupe du Monde de la FIFA™, la Copa América de la CONMEBOL et l’EURO de l’UEFA.

Afin de présenter les informations les plus récentes et les meilleures pratiques, les interventions seront réalisées par des experts du droit du football, des employés de la FIFA et des universitaires de premier plan.

La participation à la Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du football 2025 est gratuite et ouverte à l'ensemble des représentants des associations membres de la FIFA, des confédérations, des ligues, des clubs ainsi que des syndicats de joueurs et agents.

Les présentations seront faites en anglais et un service d’interprétation simultanée sera proposé en espagnol ainsi qu'en français, aussi bien sur site qu’en ligne.

Toute personne désireuse d’assister à l'événement doit remplir le formulaire en ligne disponible ici avant le 31 décembre 2024.