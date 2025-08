Un total de 440 clubs de toutes les confédérations ont reçu plus de USD 200 millions dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

USD 209 millions ont été distribués aux clubs via le programme de répartition des bénéfices de la FIFA

Ces versements font suite à la mise à disposition de 837 joueurs

Le programme de répartition des bénéfices s’inscrit dans le cadre de l’accord de collaboration entre la FIFA et l’Association européenne des clubs

Alors que le rideau vient tout juste de tomber sur la plus belle Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps, 440 clubs issus de 51 associations membres des six confédérations sont concernés par le programme de répartition des bénéfices aux clubs. Ils recevront ainsi chacun une part de la dotation en rétribution de la mise à disposition de leurs joueurs pour la compétition finale au Qatar. Ces chiffres confirment les répercussions positives de la plus prestigieuse des compétitions sur le football de clubs et le rôle fondamental joué par les clubs dans le développement des joueurs et leur mise à disposition en faveur des équipes nationales.

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord entre la FIFA et l’Association européenne des clubs (ECA), qui a récemment fait l’objet d’une prolongation jusqu’en 2030 à l’occasion de l’assemblée générale de l’ECA tenue en mars 2023 à Budapest (Hongrie).

Parmi les 440 clubs concernés par le programme de répartition des bénéfices de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ figurent de nombreuses équipes de divisions inférieures : 78 équipes de deuxième division, 13 clubs de troisième division, 5 équipes de quatrième division et 1 équipe de cinquième division.

Au total, la FIFA va distribuer USD 209 millions pour la mise à disposition de 837 footballeurs, le montant par jour et par joueur s’élevant à USD 10 950, indépendamment du temps de jeu individuel. Ce total par joueur est ensuite divisé et versé au(x) club(s) dans le(s)quel(s) chaque joueur a été enregistré lors des deux années précédant la compétition finale. Conformément à la procédure, la FIFA verse ces montants aux clubs concernés par l’intermédiaire des associations membres auxquelles ils sont affiliés.

Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la FIFA - Qatar 2022 01:35

"Le programme de répartition des bénéfices aux clubs de la FIFA est un bon exemple des répercussions positives de la Coupe du Monde sur les clubs de football à travers le monde", s’est réjoui le Président de la FIFA, Gianni Infantino, avant d’ajouter :

"Qatar 2022 restera assurément comme le point d’orgue de la carrière de nombreux joueurs ; en plus d’être la plus réussie de tous les temps, cette édition contribuera au développement du football aux quatre coins de la planète. Les clubs jouent un rôle essentiel dans l’écosystème du football, et le Programme de répartition des bénéfices aux clubs est un excellent moyen de les soutenir."

L’ECA reconnaît également l’importance du dispositif pour le monde du football dans son ensemble.

"Nous sommes ravis que 440 clubs du monde entier, pas uniquement les membres de l’ECA ou des clubs européens, bénéficient de la dotation versée par le biais du programme de répartition des bénéfices aux clubs. Au total, ce sont 837 joueurs qui ont été mis à disposition pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 dans le cadre d’un accord conclu entre l’ECA et la FIFA", a pour sa part commenté Nasser Al-Khelaïfi, le président de l’ECA.

"Le programme est l’un des éléments les plus importants sur lesquels repose le protocole d’accord récemment renouvelé entre l’ECA et la FIFA. L’ECA œuvre en faveur de tous les clubs, comme en témoigne l’augmentation à USD 355 millions du montant qui sera versé au titre des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde de la FIFA", a-t-il ajouté.

Selon le nouveau protocole d’accord conclu en début d’année par la FIFA et l’ECA, USD 355 millions seront en effet distribués aux clubs dans le cadre du programme de répartition des bénéfices aux clubs pour les éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde de la FIFA.

Pour de plus amples renseignements concernant le programme, veuillez consulter la circulaire de la FIFA n° 1844.