La FIFA publie son Guide intégrité pour aider les fédérations à lutter contre la manipulation de matches

Le football n’est pas immunisé contre les activités criminelles susceptibles de nuire à l’intégrité des matches et des compétitions. L’une des principales missions de la FIFA consiste à le protéger de ces menaces, et le premier but des objectifs stratégiques de la FIFA pour le cycle 2023-2027 ne laisse aucune place à l’ambiguïté : elle doit s’employer à "empêcher que des méthodes et pratiques, telles que la corruption, le dopage ou la manipulation de matches, ne mettent en danger l’intégrité des matches, compétitions, joueurs, officiels et associations membres ou ne donnent lieu à des abus dans le football association".