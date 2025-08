Un programme antidopage inédit pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™

Le programme antidopage le plus complet de l’histoire de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ a été déployé à l’occasion de cette édition indonésienne. Plus de 200 échantillons d’urine ont été prélevés en compétition et hors compétition, auxquels il faut ajouter 40 échantillons sur goutte de sang séché – une première dans l’histoire de la compétition. La Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™ laissera derrière elle un héritage durable dans le domaine de la lutte contre le dopage. En effet, l’organisation antidopage indonésienne (IADO) a renforcé ses connaissances et son expérience en travaillant aux côtés des experts de la FIFA. La FIFA et l’IADO ont énormément collaboré en amont de la compétition. Les représentants de la lutte contre le dopage dans le pays hôte ont ainsi bénéficié d’une formation exhaustive. Ils ont également aidé les responsables des contrôles de dopage de la FIFA lors des tests menés en compétition et hors compétition. "Outre les mesures mises en œuvre avant et pendant la compétition, les échanges avec les responsables locaux de la lutte contre le dopage contribueront à renforcer les activités menées dans ce domaine en Indonésie. C’est un autre bénéfice de la Coupe du Monde U-17", note Alexis Weber, chef du département Antidopage de la FIFA. De fait, l’édition 2023 détient désormais le record du nombre de tests réalisés dans le cadre d’une Coupe du Monde U-17. Les participants ont en outre visionné des vidéos pédagogiques lors de la réunion à l’arrivée des équipes. Les joueurs ont ainsi pu s’initier au fonctionnement des contrôles de dopage ou à la réflexion à mener sur les compléments alimentaires, entre autres.