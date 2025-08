La FIFA reçoit Amnesty International pour discuter de la situation des travailleurs au Qatar

À cette occasion, les représentants d’Amnesty International remettront à la FIFA une pétition l’invitant à se pencher sur ce sujet. Suite à cette réunion, un dialogue avec des experts de la FIFA et des représentants du partenaire qatarien sera l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, mais aussi d'évoquer les difficultés qui restent à résoudre.

"Nous saluons l’engagement d’Amnesty International sur ces questions. Nous sommes toujours ouverts à un débat constructif et transparent lorsqu'il s'agit de traiter les sujets qui préoccupent les acteurs du football. Nous restons plus que jamais déterminés à garantir la sécurité des travailleurs engagés dans la préparation de la Coupe du Monde car nous sommes convaincus que cette compétition deviendra un moteur du progrès social dans le pays hôte", déclare Joyce Cook, Directrice de la Division Responsabilité Sociale et Éducation.