FIFA Forward et les FIFA Series, deux axes de développement majeurs pour Andorre

Ce problème concerne également le football. Mais avec un peu d’imagination et beaucoup de travail, la Fédération Andorrane de Football (FAF) est en train de réussir un pari qui semblait impossible il y a encore quelques années : assurer une progression sur le plan sportif tout en développant ses infrastructures. La FIFA a grandement contribué à cette évolution, dans un premier temps par le biais du programme Forward , puis à présent avec la phase pilote des FIFA Series™.

"Le programme Forward a joué un rôle clé, notamment dans la construction d’infrastructures. Cela fait partie des gros défis pour notre fédération, car le pays compte 120 équipes amateures et professionnelles réparties sur un territoire très restreint", confiait David Rodrigo, secrétaire général de la FAF, au micro de FIFA Inside.

Autant d’obstacles qui n'ont pas empêché la fédération de poursuivre ses efforts pour développer et améliorer ses infrastructures, explique David Rodrigo. "Nous sommes en train de construire un nouveau terrain de football qui accueillera les matches de la sélection nationale, financé à hauteur de 3,5 millions de dollars grâce aux cycles 1.0, 2.0 et 3.0 du programme Forward. Notre prochain versement de deux millions de dollars sera entièrement alloué à ce projet."

Andorre remporte le second prix des FIFA Forward Awards

Et d’ajouter non sans une certaine fierté : "Pour une petite fédération comme la nôtre, il est très gratifiant de voir que l'on peut rivaliser avec les fédérations plus importantes sur ce plan, car au niveau sportif, c’est rarement le cas".