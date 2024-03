Inauguration officielle du complexe La Massana en Andorre

Ce site est aujourd'hui le centre sportif le plus polyvalent de la Fédération Andorrane de Football (FAF), mais il ambitionne aussi et surtout de devenir une référence pour tout le pays en matière d’équipements de football.

Il accueillera toutes sortes de compétitions nationales (jeunes, seniors, futsal et football à 7) Les 110 équipes affiliées à la FAF disposent donc désormais de davantage de créneaux pour s’entraîner. Le site sert également de cadre à des séances d’entraînement et des matches de première et deuxième division, à des championnats féminins et de vétérans ou encore aux 18 équipes de l’école nationale de la fédération.