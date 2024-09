Arsène Wenger se réjouit de l’arrivée de nouveaux entraîneurs de talents qui vont faire évoluer le football

Le Programme de Développement des Talents "permet la progression du football dans l’ensemble des pays", déclare Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA

14 nouveaux tacticiens rejoignent leurs collègues lors d’un atelier visant à étendre le réseau des "Talent Coachs" de la FIFA

L’objectif est de créer 75 académies d’élite pour les meilleurs jeunes talents à l’échelle mondiale d’ici fin 2027

Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA., affirme que les tendances sont "très positives" pour le Talent Development Scheme (TDS). En parallèle, de nouveaux entraîneurs de talent de la FIFA ont rejoint leurs collègues pour un atelier au siège de la FIFA.

En décembre 2023, lors du Sommet du football de la FIFA à Jeddah, en Arabie saoudite, Arsène Wenger a annoncé que l’objectif d’avoir 75 académies d’élite dans le monde d’ci fin 2027 était l’une des clés du TDS. Cela s’inscrit également dans les objectifs stratégiques de la FIFA pour le football mondial : 2023-2027.

Mis en place en 2021 pour donner à chaque fille et garçon l’opportunité de développer son potentiel en ouvrant une porte vers le football professionnel aux plus talentueux, indépendamment de leur lieu de résidence et de leur situation financière, le TDS prend aujourd’hui de l’ampleur. "Cela devient une opération à grande échelle Cela contribue au développement du football dans tous les pays. Gardons à l’esprit que la base de notre stratégie est de donner une chance aux talents du monde entier", a expliqué Arsène Wenger. "Lorsque je regarde en arrière, en 2021, lorsqu’on s’est demandé, 'Que pouvons-nous faire pour le football dans le monde ?', et maintenant nous en sommes là. Même moi je suis assez surpris de la rapidité avec laquelle tout s’est déroulé. Mais cela ne suffit pas, notre souhait est de faire bien plus. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet, car ils ont travaillé très, très dur, et les choses s’annoncent très positives."

Programme de Développement des Talents | Atelier "Talent Coachs" de la FIFA 03:50

Afin d’assurer une mise en œuvre optimale du TDS, qui a été déployé dans 176 Associations Membres, la FIFA a délégué des responsables TDS pour évaluer les critères à remplir pour la mise en place de la phase initiale du projet. La prochaine étape consistera à affecter des entraîneurs de talents de la FIFA à chaque association membre (AM), où ils collaboreront avec les parties prenantes locales pour développer un réseau d’entraînement national. Environ 22 d’entre eux ont déjà été déployés et ont rejoint 14 nouveaux collègues pour un atelier d’une semaine au siège de la FIFA à Zurich. Ceci afin de créer des liens personnels et professionnels qui constitueront un pilier fondamental du TDS. "Au préalable, nous avons organisé plusieurs webinaires pour parler de toutes les questions d’organisation, afin que nous puissions nous concentrer pleinement sur ce qui se passera sur le terrain cette semaine", explique Ulf Schott, chef du département programme de haute performance de la FIFA. "C’est là que nos entraîneurs de talents vont être source d’inspiration, pour les jeunes, et pour les autres entraîneurs qui travaillent avec eux, qui devraient ensuite (reproduire) notre stratégie, ce que nous voulons réaliser avec l’académie du pays." Wenger a co-présenté une conférence intitulée "Le jeu moderne et le joueur de demain". La sécurité, l’observation et la sélection des joueurs, les séances d’entraînement pratiques et les principes du développement des élites figuraient parmi les autres aspects de l’atelier. L’objectif ultime est de garantir qu’une méthodologie et une philosophie d’entraînement uniformes soient employées dans toutes les académies de la TDS.

Programme de Développement des Talents | Atelier "Talent Coachs" de la FIFA Previous 01 / 40 Arsène Wenger speaks during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 02 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 03 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 04 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 05 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 06 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 07 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 08 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 09 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 10 / 40 Arsène Wenger speaks during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 11 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 12 / 40 A group photo during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 13 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 14 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 15 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 16 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 17 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 18 / 40 Football match during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 19 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 20 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 21 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 22 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 23 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 24 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 25 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 26 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 27 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 28 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 29 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 30 / 40 Arsène Wenger watches a training session at the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 31 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 32 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 33 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 34 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 35 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 36 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 37 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 38 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 39 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 40 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA Next

"Il faut suivre les principes de la FIFA sur notre façon de travailler et d’entraîner. Ensuite, vous devez évidemment développer cela dans le contexte de votre propre AM", a déclaré Conor Marlin, entraîneur de talents travaillant avec la fédération de Bahreïn de football (BFA). "Chaque pays est différent, chaque point de départ est différent, il y a des variantes selon les groupes d’âge avec lesquels on travaille, et ainsi de suite. Mais pour moi, à Bahreïn, la première étape est d’établir un environnement de haute performance et d’amener les joueurs à comprendre le niveau d’entraînement nécessaire pour ensuite pouvoir rivaliser. Notre formule est la suivante : "trouver, former, jouer".

La Coupe du Monde U17 de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA™ sont désormais toutes deux devenues des compétitions annuelles et seront élargies à partir de 2025. Le tournoi des garçons à 48 équipes, et celui des filles à 24, conformément à l’ambition de la FIFA de donner aux meilleurs jeunes joueurs la possibilité de se mesurer régulièrement à leurs pairs à l’échelle mondiale. Une philosophie similaire a été appliquée aux entraîneurs du TDS, qui fourniront aux jeunes joueurs les outils dont ils ont besoin pour renforcer leur talent.

"Cette semaine est incroyablement productive pour nous, car nous avons un processus d’entraînement avec un programme innovant qui prend forme. Ce développement, avec beaucoup plus de pays et de nouveaux collègues, élargit nos esprits et nos perspectives", a déclaré Julián Villar-Aragón Expósito, l’entraîneur de talents qui travaille main dans la main avec la Fédération costaricienne de football (FCRF).