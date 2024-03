Le Conseil de la FIFA attribue les droits d’organisation des éditions 2025 à 2029 de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ au Qatar

Le Qatar va accueillir sa troisième compétition internationale de la FIFA après que le Conseil de la FIFA lui a attribué les droits d’organisation de plusieurs éditions de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. En 2022, le pays devenait la première nation arabe à accueillir les supporters du monde entier pour la Coupe du Monde de la FIFA™. Aujourd’hui, le Qatar a obtenu les droits d’organisation des éditions 2025 à 2029 de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui se tiendra désormais tous les ans et réunira 48 équipes. Le Maroc organisera quant à lui la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ au cours de la même période. Si le concept axé sur l’octroi à un même pays des droits d’organisation de plusieurs éditions d’une compétition est inédit, il s’appuie néanmoins sur la même volonté de satisfaire aux objectifs stratégiques de la FIFA que la hausse du nombre d’équipes participant à ces compétitions, annoncée l’an dernier par le Président de la FIFA Gianni Infantino. Grâce à ces évolutions, davantage de talents auront la possibilité de montrer ce dont ils sont capables et d’affronter plus souvent les meilleurs jeunes de la planète.

En étant assurés d'accueillir plusieurs éditions consécutives d’une compétition, les pays peuvent optimiser les installations footballistiques existantes et d'utiliser au mieux les autres infrastructures, comme celles relatives aux transports et aux hébergement. Ils peuvent en effet s’appuyer sur les mêmes installations et les mêmes personnes d’une édition à une autre, ce qui permet aux organisateurs d’engranger de l'expérience, de gagner en efficacité et de réduire les coûts. "En 2022, le Qatar était le premier pays arabe à organiser la Coupe du Monde, qui s’est avérée être la meilleure édition de l’histoire. Je suis donc ravi qu’une autre compétition de la FIFA y ait lieu et que les incroyables installations dont ont profité les meilleurs joueurs de la planète servent également aux meilleurs jeunes joueurs du monde", a déclaré le Président de la FIFA. "Le Qatar a démontré quel hôte magnifique il est. Associés à cette hospitalité unique, les infrastructures et stades déjà disponibles permettront aux meilleurs footballeurs de la catégorie d'exprimer tout leur talent", a-t-il ajouté. Organisateur de trois éditions de la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC, dont la dernière, en 2023, le Qatar s’apprête à poser les fondations des Coupes du Monde U-17 de la FIFA de demain. Délaissant le modèle traditionnel axé sur plusieurs stades pour adopter une approche inspirée d’un festival du football, la FIFA souhaite en effet donner un nouveau visage à une compétition à laquelle ont participé certaines des plus grandes icônes du football.