Brunei et Samoa grimpent, Saint-Marin gagne enfin 

Des rencontres internationales - 184 au total - étaient programmées dans chacune des six Confédérations en ce mois de septembre 2024. Les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ figuraient notamment à l’agenda des sélections asiatiques, océaniennes et sud-américaines, tandis qu’ailleurs on disputait des épreuves continentales et des matchs amicaux. Par voie de conséquence, le Classement mondial FIFA/Coca-Cola a nettement évolué. Ça se resserre en tête. Battues respectivement par la Colombie (2-1) et par l’Italie (1-3), l’Argentine (1ère) et la France (2e) voient revenir dans leur sillage l’Espagne (3e) et l’Angleterre (4e). Le Brésil (5e) et la Belgique (6e) restent en embuscade. Les Pays-Bas (7e), le Portugal (8e), la Colombie (9e) et l’Italie (10e) complètent un top 10 dans lequel les positions demeurent néanmoins figées.