Pour marquer la 75e célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme de cette année, la FIFA et les Nations Unies pour les droits de l'homme (HCDH) ont uni leurs forces lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande pour sensibiliser à la lutte contre la discrimination dans le football et promouvoir l'inclusion.