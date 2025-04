Les Associations en action : mars 2025

Une délégation de la FIFA en visite au Sénégal

Les arbitres en formation en Ethiopie

Le Programme de Développement des Talents gagne du terrain

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

FIFA, Futsal et Sénégal

Une délégation de la FIFA était de passage à Dakar pour visiter les infrastructures qui accueilleront le Futsal à l'occasion des quatrièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d'Été qui se dérouleront à Dakar en 2026.

Accompagnée de représentants de la Fédération sénégalaise de Football, elle a réalisé un tour d’inspection. Au programme de leur visite : le Village olympique, les sites d’entraînement, ainsi que les installations prévues pour la compétition, à savoir le complexe Iba Mar Diop et la Dakar Arena.

Ce déplacement a permis à la FIFA de faire un point sur les préparatifs logistiques et les conditions d’accueil des équipes durant ces Jeux.

Session de formation en Ethiopie

Une session de formation de cinq jours destinée aux arbitres, organisée par la FIFA, a eu lieu en Éthiopie en mars. L'objectif de cet atelier était de familiariser les instructeurs avec les dernières évolutions des Lois du Jeu, et d'améliorer ainsi les standards de l'arbitrage dans leurs pays respectifs. Le Malawi était représenté par Michael Makototo, arbitre instructeur FIFA/CAF.

« Le développement des arbitres repose sur un travail d'équipe », a-t-il déclaré. « À mon retour, je partagerai les enseignements tirés de ce cours avec les formateurs et arbitres, afin que nous puissions nous aligner sur les normes internationales en matière d'arbitrage. Nous avons également été formés sur la manière de développer les arbitres dès la base et d'identifier les talents dans les zones rurales. Ce genre de formation est essentiel pour le football malawite. »

139e assemblée générale annuelle de l’IFAB

La 139e assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (l’IFAB) s'est tenue à Belfast capitale de l’Irlande du Nord, le 1er mars. La réunion des responsables des règles du jeu a permis d'examiner et d'approuver un certain nombre d'amendements aux Lois du Jeu.

Les modifications apportées aux règles pour réduire les pertes de temps de jeu, les annonces de la VAR dans les stades et l’initiative "capitaine seulement" afin de protéger les arbitres sont parmi celles qui entreront en vigueur. Gianni Infantino, Président de la FIFA, a remercié la Fédération irlandaise de football pour son « accueil exceptionnel ».

Vittorio Montagliani, Vice-Président de la FIFA, Kanya Keomany et Hany Abo Rida, membres du Conseil de la FIFA, Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, Pierluigi Collina, Président de la Commission des Arbitres de la FIFA, Arsène Wenger, Directeur du Développement du football mondial de la FIFA et Jill Ellis, Directrice du football, étaient présents au sein de la délégation de la FIFA aux côtés du Président de la FIFA lors de l’assemblée des législateurs du football, à laquelle des membres officiels de la Fédération anglaise de football, de la Fédération écossaise de football et de la Fédération galloise de football ont également pris part.

Développement des talents au Rwanda

Avec le soutien de la FIFA et de son programme de Développement des Talents, la Fédération rwandaise de football (FERWAFA) a organisé une session formation pour les entraîneurs de niveau CAF C à Kigali. L’objectif était de permettre aux participants de partager des connaissances, d’évoquer les enjeux locaux et d’explorer les attentes requises en matière de leadership pour accélérer l'identification et le développement des talents rwandais.

L'atelier a réuni 28 techniciens en poste dans des académies d'excellence. Le Rwanda en compte 12 à travers le pays, six destinées aux filles, six autres ayant pour pensionnaires des garçons.

Suspecter et protéger

A l'occasion de Journée mondiale de sensibilisation aux traumatismes crâniens, le 20 mars, la FIFA a publie les premiers résultats de sa campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales élaborée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), intitulée Suspecter et protéger. Celle-ci aurait déjà permis de toucher 835 millions de personnes. Avec 482 700 interactions en ligne et 2070 exemplaires de la boîte à outils téléchargés, les chiffres sont encourageants et devraient continuer à grandir.

Plus de 90 associations membres de la FIFA ont repris la campagne à leur compte depuis son lancement en septembre dernier.

Football for Schools continue son expansion

Le programme Football for Schools (F4S) de la FIFA poursuit sa mission première : contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation de près de 700 millions d'enfants dans le monde grâce au football. En ce mois de mars, l'équipe de F4S s'est rendue au Mexique, au Nicaragua et à São Tomé-et-Príncipe. Elle est allée à la rencontre d'écoliers et d'éducateurs motivés et passionnés. Chaque escale a été un véritable succès.