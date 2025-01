Les Associations en action : Janvier 2025

Les Associations Membres européennes réunies à Paris

Lancement de Football For Schools en République centrafricaine

Le Programme de Développement des Talents gagne du terrain

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

La bonne gouvernance à Paris

Les Associations Membres européennes avaient rendez-vous à Paris les 23 et 24 janvier pour achever le Programme exécutif de la FIFA sur la bonne gouvernance. Il s'agissait du sixième et dernier module d'une formation, qui s'était jusque là déroulée en ligne, visant à aider les dirigeants participants à améliorer le fonctionnement de leur fédération grâce à l'expertise de la FIFA et de ses intervenants.

Cette édition européenne a achevé un premier cycle de Programmes exécutifs proposés sur tous les continents dans le cadre de FIFA Campus, qui regroupe sour une même bannière toutes les offres de formation de la FIFA. En mars 2025, un nouveau cycle va débuter afin d'offrir la possibilité à d'autres associations membres à travers le monde de bénéficier de cet ambitieux programme.

La Zambie se dote d'un car grâce à FIFA Forward

Les Chipolopolos et les Copper Queens ont un nouveau car pour les transporter. Avec le soutien de FIFA Forward, la Fédération zambienne de football a en effet investi dans un bus flambant neuf, fiable et confortable, qui servira pour les déplacements locaux et internationaux.

« Il n'y avait pas de meilleure façon de débuter 2025 ! Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui n'est que le prolongement de la route que nous avons pris en 2024. Ce nouveau car est la preuve du processus de développement dans lequel se trouve le football zambien. Son impact est immédiat », a déclaré Andrew Kamanga, président de la FAZ, lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est tenue au siège de la fédération, le 9 janvier dernier.

L'évènement a été l'occasion pour M. Kamanga de rappeler combien la FIFA soutenait le football zambien, l'instance dirigeante du football accompagnant également le projet de rénovation du centre technique lancé en 2024 pour un montant de USD 10 millions.

David Fani, représentant de la FIFA, a félicité la FAZ pour l'utilisation des fonds Forward faite par la Zambie, soulignant l'importance stratégique de l'acquisition d'un tel vehicule.

« Il est indéniable que les besoins de la FAZ sont nombreux et variés. En investissant dans ce bus et afin de relever certains les défis auxquels elle est confrontée, la FAZ a fait le bon choix », a déclaré M. Fani. « Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le président de la FAZ, son comité exécutif et son personnel pour le travail qu'ils accomplissent afin de développer le football en Zambie. Ce n'est jamais facile et, avec des ressources limitées, c'est encore plus difficile. »

Une étape importante franchie au Zimbabwe

La Fédération zimbabwéenne de football modernise le Village ZIFA à Mt Hampden grâce au soutien financier du programme Forward de la FIFA. Elle a fait le point sur l'avancement des travaux en janvier. Les travaux comprennent notamment la construction d'un centre technique, d'un dortoir, et de vestiaires .

« Nous sommes ravis d'annoncer le début de la rénovation du Village ZIFA. Il s'agit d'une étape importante dans notre notre engagement à améliorer les infrastructures consacrées au football au Zimbabwe », a expliqué la ZIFA dans un communiqué. « Le projet, financé dans le cadre du programme Forward de la FIFA, commencera par la phase I, qui inclut la remise à neuf de l'internat et la transformation du centre technique en un bâtiment composé de bureaux moderne et d'une salle de conférence. »

Le programme Football for Schools de la FIFA a également contribué au développement du football dans le pays. L’objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. Pour le mener à bien, 8180 ballons de football ont été distribués sur tout le territoire depuis son lancement, l'année dernière.

Lancement de F4S en République centrafricaine

C'est en grande pompe que ce programme Football for Schools a d'ailleurs été déployé en République centrafricaine. Les festivités ont eu lieu du 11 au 13 janvier, au Centre Technique Kaïmba Blasco à Gbangouma, dans l'agglomération de la capitale Bangui. Une cinquantaine de formateurs et deux cent élèves venus de différents établissements publics étaient présents à la cérémonie de lancement.

«Ce projet est important. C’est un projet pilote pour la FIFA. Nulle part au monde, le football n’a été inscrit comme matière à enseigner à l’école. De manière théorique et pratique, ça permettra de renforcer l’éducation de nos enfants, leur développement intellectuel et physique. L’école est un vivier de talent, et le football prend de l’ampleur aujourd’hui dans le monde », a fait savoir Célestin Yanindji président de la Fédération centrafricaine de football. Football for Schools a également été à l'honneur au Mexique ce 24 janvier, décrété Journée International de l'Education depuis 20218.

Remises des badges FIFA aux arbitres

Le Mexique est l'une des quelques associations membres de la FIFA à avoir organisé une cérémonie de remise de badges FIFA à ses arbitres internationaux. Cela a également été le cas en Malaisie, aux Pays-Bas, au Honduras, à Saint-Marin, au Salvador, en Argentine, au Malawi, au Paraguay, au Canada, en Jordanie ou encore au Ghana. Cet insigne marque leur habilitation à officier à l'occasion de matchs et tournois internationaux

L'arbitre anguillais Khamal Harding-Hodge a notamment rejoint la liste des hommes et femmes en noir potentiellement appelés à diriger des rencontres au plus haut niveau. Cela faisait 17 ans qu'Anguilla n'avait plus eu de représentant dans cette prestigieuse liste.

la Fédération anguillaise de football s'est réjouie de cette nouvelle. « La nomination de Harding-Hodge en tant qu'arbitre international de la FIFA témoigne de son engagement inébranlable, de son travail acharné et de son dévouement au sport », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Sa reconnaissance n'est pas seulement une étape personnelle mais aussi un moment de fierté pour la Fédération anguillaise de football. Elle est le signe de la revitalisation réussie du programme d'arbitrage du pays ».

Le Programme de Développement des Talents gagne du terrain

Cher à Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, le Programme développement des Talents poursuit son déploiement à travers la planète. Le projet a été mis en place au Ghana et offre aux jeunes pépites du pays la possibilité de se développer de manière harmonieuse tant sur le plan éducatif que footballistique.