"Venez, profitez, amusez-vous" à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, clame le Président de la FIFA aux supporters

La nouvelle compétition regroupant 32 clubs, qui se déroulera aux États-Unis en 2025, sera la plus inclusive jamais organisée pour les clubs de football

"Nous avons besoin d'événements pour rassembler les gens du monde entier", a déclaré Gianni Infantino à New York

Pour le Président de la FIFA, le partenariat avec Global Citizen est l'occasion de "changer le monde en bien"

En compagnie de Hugh Evans, P.-D.G. de Global Citizen, de l'un des ambassadeurs de l'organisation, l'acteur Hugh Jackman, ainsi que de DJ Khaled et de l'animatrice Gayle King, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ serait l'occasion idéale de "rassembler les gens" après avoir dévoilé les 12 stades des États-Unis qui accueilleront ce tournoi historique qui regroupera 32 clubs.

Les enceintes américaines qui accueilleront les 63 matches de la première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFAÔ ont été dévoilées devant un public nombreux lors du Global Citizen Festival organisé à Central Park (New York).

La FIFA dévoile les 12 stades qui accueilleront une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ déjà historique 02:31

M. Infantino s'est adressé aux supporters en leur disant que cette compétition ne sera pas seulement le plus grand événement footballistique jamais organisé aux États-Unis, mais qu'elle sera aussi l'occasion pour le beau jeu de fédérer le monde entier, grâce à la participation de clubs issus des six confédérations mondiales.

"Venez, profitez, amusez-vous", a déclaré le Président de la FIFA. "Des millions de spectateurs sont attendus. Ils constateront que, tout comme j'ai pu moi-même le constater, les stades américains sont construits pour que les gens prennent du plaisir, se divertissent et passent un bon moment. Ici, les supporters ne se contentent pas de regarder le match et de s'en aller, ils restent sur place des heures durant, et je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin."

Le Président de la FIFA Gianni Infantino au Global Citizen Festival 2024 Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Hugh Jackman speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino, Hugh Jackman, Gayle King, Hugh Evans and DJ Khaled speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 03 / 08 Global Citizen Festival 2024 & FCWC25 Venue Announcement 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino, Hugh Jackman, Gayle King, Hugh Evans and DJ Khaled speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 05 / 08 Global Citizen Festival 2024 & FCWC25 Venue Announcement 06 / 08 Global Citizen Festival 2024 & FCWC25 Venue Announcement 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Hugh Jackman speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino gives an interview at the Global Citizen Festival 2024 Next

"Nous avons besoin d'événements pour rassembler les gens du monde entier. C'est ce que nous entendons faire avec la Coupe du Monde des Clubs [de la FIFA] l'année prochaine, qui réunira les 32 meilleurs clubs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et d'Europe, mais aussi d'Océanie. De plus, la Coupe du Monde de la FIFA qui se déroulera un an plus tard accueillera 48 pays. Notre but est de rassembler les gens. De rassembler les fans de football. Pas moins de 5 à 10 millions de personnes se rendront dans ces pays pour y célébrer le football en paix. C'est ce que nous voulons."

Ensuite, M. Infantino s'est rendu à Times Square, dans le centre de Manhattan, pour assister à l'annonce des villes hôtes sur les célèbres écrans géants de ce lieu emblématique, fréquemment surnommé le "carrefour du monde".

Les villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ dévoilées à Times Square Previous 01 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 02 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 03 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 04 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 05 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 06 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 07 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 08 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards Next

La FIFA a également annoncé un partenariat avec Global Citizen. En effet, la plateforme d'action, dont la mission est de mettre fin à l'extrême pauvreté, a obtenu les droits de produire le tout premier spectacle de mi-temps, qui aura lieu lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Stade de New York New Jersey, le dimanche 19 juillet 2026.

Ce partenariat de quatre ans, qui comprend également la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, permettra aux adeptes du ballon rond de soutenir Global Citizen au moyen d'une série d'initiatives visant à changer positivement la vie de millions de personnes, par exemple en veillant à ce que les enfants, où qu'ils soient dans le monde, aient accès à l'éducation.

"En unissant nos forces, nous pouvons véritablement changer le monde en bien. Nous pouvons amplifier les messages que véhicule Global Citizen. Ensemble, nous pouvons envisager de nouvelles initiatives", a expliqué le Président de la FIFA.

"Global Citizen organisera le spectacle de la mi-temps – une grande première – à l'occasion de la finale qui se disputera ici, dans le Stade de New York New Jersey, en 2026. De plus, nous proposerons un grand nombre d'activités communes pour unir, d'une part, le sport le plus populaire au monde et, d'autre part, une organisation qui œuvre sans relâche au service de la population mondiale. Nous voulons mettre un terme à l'extrême pauvreté. Nous voulons faciliter l'accès à l'éducation. Cela fait partie de notre ADN à la FIFA et, d'un point de vue stratégique, je suis très heureux et particulièrement fier que nous ayons pu conclure ce partenariat."