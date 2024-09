Le Président de la FIFA s’engage à soutenir le football au Laos et dans les pays d’Asie du Sud-Est

Gianni Infantino a rencontré le Premier ministre laotien à New York

La Fédération Laotienne de Football retire les bénéfices de projets financés par le programme Forward de la FIFA

Les discussions ont aussi porté sur un renforcement de la collaboration entre la FIFA et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est entretenu avec le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone pour évoquer les progrès du football et de futures opportunités de développement dans son pays et, plus largement, dans la région.

Grâce aux fonds du programme de développement Forward de la FIFA, la Fédération Laotienne de Football (LFF) s’est dotée d’un centre national d’entraînement des jeunes à Champi-Champa, afin de leur permettre de profiter des plaisirs du football dans un environnement moderne et sécurisé.

Les fonds FIFA Forward ont largement contribué à l’amélioration du siège de la LFF situé à Ban Hoeuy Hong, au nord de la capitale, Vientiane. La FIFA a octroyé plus de USD 750 000 pour rénover le site existant et doter le personnel administratif et technique d’espaces de travail ultra-modernes.

"Je suis heureux d’avoir pu discuter du développement du football et de futurs projets avec Sonexay Siphandone, le Premier ministre du Laos", a déclaré Gianni Infantino. "Le gouvernement laotien et la Fédération Laotienne de Football, dirigée par Viphet Sihachakr, ne ménagent pas leurs efforts au service du développement du football. Je suis fier de les y aider et de les accompagner dans cette voie."

"J’en ai profité pour le féliciter de l’usage judicieux qui a été fait des fonds FIFA Forward, comme en témoigne l’ouverture du nouveau centre national d’entraînement à Champi-Champa. Nous avons également évoqué les retombées positives du programme Football for Schools."

"J’ai par ailleurs rappelé au Premier ministre les propos que j’avais tenus devant la secrétaire générale de la Fédération Laotienne de Football, qui est aussi la première Laotienne à être élue au Conseil de la FIFA, Kanya Keomany, en 2023 : le Laos et la Fédération Laotienne de Football peuvent compter sur le soutien de la FIFA pour assurer l’avenir de la jeunesse, lui donner de l’espoir et faire bouger les lignes grâce au football."

Le Président de la FIFA a également saisi cette occasion pour souligner l’importance de la collaboration entre la FIFA et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre les deux organisations. Depuis cet accord, intervenu en marge du 35e sommet de l’ASEAN en novembre 2019, plusieurs initiatives impliquant la FIFA, l’ASEAN et les associations membres du sud-est de l’Asie ont vu le jour, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Football for Schools dans plusieurs pays de la région.