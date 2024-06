La FIFA et les pays de l’ASEAN signent un accord de collaboration historique

La FIFA et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) signeront ce samedi 2 novembre 2019 un protocole d’accord relatif à la mise en place d’une collaboration visant à faire du football un catalyseur de développement social et un outil de promotion d’un mode de vie sain dans la région. Cet accord historique sera paraphé par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et par le Secrétaire Général de l’ASEAN, Dato’ Lim Jock Hoi à l’occasion d’une cérémonie spéciale organisée en marge du sommet tenu par l’organisation asiatique à Bangkok, en présence des dirigeants de tous les pays de l’ASEAN.

« Je suis très heureux d’annoncer la conclusion d’une alliance stratégique avec l’ASEAN. Depuis le début de ma présidence, je me suis rendu plusieurs fois dans cette région et j’ai à chaque fois été frappé par la passion que notre sport suscite auprès de ses habitants. La collaboration que nous lançons aujourd’hui entend tirer profit de cet engouement et utiliser le football en tant que vecteur de développement social, d’intégration et de diffusion des valeurs du sport dans la région », a expliqué le Président Infantino.

« Au cours de l’année écoulée, la FIFA a mis en place différentes collaborations avec des institutions internationales reconnues, comme le G20, le Conseil de l’Europe, l’Union africaine, l’Agence française pour le développement et divers organismes des Nations Unies. Cet accord avec l’ASEAN illustre une nouvelle fois la crédibilité retrouvée par la FIFA et souligne la confiance qu’elle suscite sur la scène internationale », a-t-il ajouté.

« Le football et le sport en général constituent un outil stratégique de rapprochement des peuples, de création de tissu social et de renforcement communautaire pour l’ASEAN. Conformément au mandat des dix États-membres de notre instance, j’ai l’honneur d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec la FIFA via la signature de ce protocole d’accord », a déclaré le Secrétaire Général, Dato’ Lim Jock Hoi.

Ce protocole d’accord englobe de nombreux axes de collaboration autour de l’éducation, notamment via la mise en œuvre du programme Football for Schools de la FIFA dans les pays du sud-ouest asiatique – une initiative qui vise à inculquer aux filles et garçons du monde entier des compétences psychosociales et une éducation physique par le biais du football.

Ce partenariat verra également la FIFA et l’ASEAN collaborer à la mise en œuvre de stratégies communes de promotion d’un mode de vie sain et d’une participation inclusive dans le football, notamment pour les femmes et les communautés marginalisées.