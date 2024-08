Le développement du football et FIFA Forward au cœur d’une journée bien remplie à Paris

Le Président de la FIFA a accueilli de nombreux visiteurs à la FIFA House dans la capitale française,

Développer les perspectives d’avenir avec Mathurin De Chacus, président de la fédération béninoise de football, et Erick Thohir, président de la fédération indonésienne de football

Les prochaines étapes de la candidature à la Coupe du Monde 2030 ont été évoquées avec Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise de football.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré un certain nombre de présidents de fédérations membres de la FIFA et d’administrateurs sportifs au cours d’une nouvelle journée intense à la FIFA House à Paris, en France.

À l’approche du tout premier match de la médaille d’or féminine aux JO organisé après le match décisif pour le titre masculin, le président de la FIFA a accueilli la première femme vice-présidente de la FIFA, Debbie Hewitt, présidente de la Football Association, dans le bureau de la capitale française.

"Nous avons évoqué la santé globale du football et la manière dont nous pouvons travailler ensemble, pour que notre sport continue à créer et offrir un avenir à la population, en Angleterre et à travers le monde", a expliqué M. Infantino.

Le développement autour de la jeunesse a été le sujet principal de la rencontre entre M. Infantino et Mathurin De Chacus, président de la fédération béninoise de football et membre du Conseil de la FIFA. Le pays d’Afrique de l’Ouest a bénéficié du programme FIFA Forward pour donner les moyens à davantage d’enfants de jouer au football, notamment en organisant un tournoi scolaire national d’une semaine pour 12 équipes U-16 masculines et féminines en juillet 2021. Les plus talentueux d’entre eux pourront désormais accéder au football professionnel grâce au Programme de développement des talents de la FIFA.

"Je me réjouis des effets positifs du Programme FIFA Forward et du fait que les jeunes joueurs du pays bénéficieront de la présence d’un entraîneur accrédité par la FIFA sur place, dans le cadre du Programme de développement des talents", a déclaré M. Infantino, faisant référence aux prochaines étapes du plan visant à disposer de 75 académies accréditées par la FIFA dans le monde d’ici 2027.

Lors de sa rencontre avec Erick Thohir, président de la Fédération indonésienne de football (PSSI), M. Infantino a souligné "la popularité incroyable" du football dans le pays, un phénomène qu'il a pu constater par lui-même lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA qui s’y est déroulée l’an passé. Le président de la FIFA a ajouté : "Nous avons poursuivi nos échanges sur les moyens d’offrir davantage de moyens pour jouer au football pour les habitants de sa belle nation".

FIFA Forward, le Programme de développement phare de la FIFA qui fournira à chacune des 211 fédérations membres de la FIFA jusqu’à 8 millions de dollars sur un cycle de quatre ans jusqu’en 2027, a également soutenu la construction de la Cidade do Futebol (la Cité du football), de la Fédération portugaise de football (FPF). Fernando Gomes, président de la FPF, a joué un rôle majeur dans ce projet qui a donné des résultats impressionnants, notamment l’entrée de l’équipe nationale féminine en Coupe du Monde de Football féminin de la FIFAô l’année dernière.

Après avoir accueilli M. Gomes à la FIFA House, M. Infantino a reconnu que le président de la FPF pourrait bientôt avoir un autre rôle majeur à jouer, le Portugal espérant être coorganisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, ôavec le Maroc et l’Espagne, suite à la soumission de leur dossier de candidature la semaine dernière. Cela sera maintenant minutieusement évalué par la FIFA, et si les conditions d’accueil requises sont remplies, la candidature sera ensuite soumise à l’approbation du Congrès extraordinaire de la FIFA en décembre 2024.

"Je suis convaincu que son expertise, associée au talent et à l’énergie de la FPF, contribuera à faire de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 la célébration unique du centenaire que notre beau sport mérite, car le football unira le monde sur trois continents". Le président de la FIFA fait référence aux matches joués en Afrique et en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, où l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, pays hôte et vainqueur du tournoi en 1930, organiseront chacun un match.

Khunying Patama Leeswadtrakul, présidente de l’Association thaïlandaise de badminton sous le patronage royal de Sa Majesté le Roi et, comme M. Infantino, membre du Comité international olympique, était également présente lors de cette journée productive au bureau de Paris.