Gianni Infantino salue les progrès réalisés par les Îles Salomon

Le Président de la FIFA et son homologue de la SIFF se sont entretenus au sujet des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

En 2026, l’Océanie aura pour la première fois une place garantie

Le programme FIFA Forward a joué un rôle central dans le développement du football dans ce pays qui vibre pour la discipline

Donald Marahare, président de la Fédération des Îles Salomon de Football (SIFF) s’est entretenu à Paris avec le Président de la FIFA Gianni Infantino au sujet des avancées réalisées par le pays en matière de football.

Dans la capitale française, les dirigeants ont surtout abordé le sujet des qualifications de la zone Océanie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les Îles Salomon y retrouveront les Fidji, la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en octobre et novembre 2024 et les deux premières équipes seront qualifiées pour le troisième tour.

Pour la première fois, la Confédération Océanienne de Football (OFC) dispose d’une place qualificative directe pour la Coupe du Monde de la FIFA. Le format étendu de la prochaine édition prévoit, en plus de cette place garantie pour l’une des fédérations du continent, une potentielle deuxième place qualificative via les barrages internationaux. D’où l’engouement palpable des habitants de la région.

“Le football des Îles Salomon a connu des avancées exceptionnelles, j’ai donc eu le plaisir de saluer le travail du président de la fédération, Donald Marahare, et de son équipe lors de notre entrevue dans le bureau parisien de la FIFA,” a déclaré le Président Infantino.

“J’ai aussi souhaité bonne chance aux Îles Salomon pour les qualifications à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette édition, qui offre plus de places qualificatives qu’aucune autre auparavant, donne une chance de participer à un plus grand nombre d’équipes et s’annonce comme la plus inclusive de l’histoire.”

Lors de leur discussion, les deux dirigeants ont abordé divers sujets en lien avec le développement du football. En août dernier, le Président de la FIFA avait visité les Îles Salomon pour constater de lui-même les efforts menés par l’archipel pour faire croître le football, sport très prisé par ses habitants.

“Je me suis rendu aux Îles Salomon l’an dernier et j’ai pu voir la ferveur que suscite le football dans ce pays. Avec les avancées réalisées sur le terrain et en dehors, cette passion ne peut que croître. La SIFF mène un travail exceptionnel et investit beaucoup dans le football féminin. J’ai été ravi d’être informé des initiatives menées dans le pays et de constater que le programme FIFA Forward a permis d’accompagner ce développement,” a ajouté le Président de la FIFA.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino en visite aux Îles Salomon Previous 01 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 02 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 03 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 04 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 05 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 06 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 07 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 08 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 09 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 10 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 11 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 12 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 13 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 14 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 15 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Next

La contribution de la FIFA en matière de développement dans le pays a permis au football féminin de gagner rapidement en popularité. La sélection féminine a même décroché une deuxième place historique aux qualifications océaniennes au Tournoi Olympique de Football de Paris 2024 et atteint la 88e place au Classement Mondial féminin FIFA/Coca-Cola. En outre, le pays a accueilli avec grand succès la Ligue des champions féminine de l’OFC en mars 2024.

Cette croissance a été principalement soutenue par trois programmes de la FIFA : le programme de développement du football féminin, le plan d’aide contre le Covid-19 et le programme de développement FIFA Forward, ce dernier visant à garantir la prospérité du football féminin dans l’archipel.

“Ces progrès sont très importants pour nous, surtout en ce qui concerne le football féminin, parce que cette discipline est encore récente. Nous avons constaté des avancées importantes en très peu de temps. En outre, notre région a le potentiel pour devenir l’une des meilleures dans ce sport. Par conséquent, notre fédération et notre pays doivent veiller à ce que ce progrès se poursuive et à ce que le football féminin atteigne de nouveaux standards,” a déclaré M. Marahare.

Solomon Islands Football Federation President Donald Marahare 01:37

Le programme FIFA Forward a financé une salle de sport, le système informatique et des équipements du nouveau siège de la SIFF. La fédération s’est également engagée à allouer les fonds du programme à la construction de centres de développement technique régionaux d’ici fin 2026. Par ailleurs, la SIFF a demandé à rejoindre le programme de développement des talents de la FIFA, qui permet aux associations membres de bénéficier de conseils pour repérer, développer et former les talents.

“Outre le football féminin, nous travaillons au développement du football dans d’autres domaines, notamment chez les jeunes. C’est essentiel. La fédération et les autorités publiques doivent veiller à ce que le football profite à tous, partout dans le pays et qu’il soit pratiqué par le plus grand nombre. C’est le travail que nous menons actuellement : rendre le football accessible à tous, même dans les territoires ruraux. C’est un défi de taille, mais notre mission est de donner accès au football à tous les niveaux,” a ajouté le président de la SIFF.