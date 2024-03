Le football féminin en plein essor dans le berceau du football océanien

Dans ce contexte, le football féminin présente des perspectives de croissance encore plus importantes et la Fédération de football des Îles Salomon (SIFF) est bien décidée à les exploiter.

"Il faut souligner notre engagement en faveur du football féminin, non seulement au niveau local mais également au niveau international", a déclaré Donald Marahare, président de la SIFF. "Notre base de joueuses va s’élargir grâce aux programmes de développement et, avec les nouveaux championnats que nous allons mettre en place, nous allons pouvoir constituer un réservoir permanent de joueuses de haut niveau."

Tout porte à croire que les Îles Salomon feront parler d’elles très bientôt. Après avoir récemment terminé à la deuxième place des qualifications de la zone Océanie pour le Tournoi Olympique de Football féminin, la nation mélanésienne a signé un exploit particulièrement rare en enregistrant, à l’occasion du dernier Classement Mondial Féminin FIFA/Coca-Cola , la plus grosse progression au niveau international.

Si les Îles Salomon connaissent une progression très importante, il en va de même pour l’ensemble du Pacifique. Ce mois-ci, huit équipes ont participé à la deuxième édition de la Ligue des champions féminine de l’OFC, soit trois de plus que lors de la première édition célébrée l’année dernière en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Diffusé en direct sur FIFA+, le tournoi s’est achevé par la victoire finale d’Auckland United sur Hekari United. Un but de Bree Johnson en première période a eu raison des rêves de sacre des championnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont échoué en finale pour la deuxième année consécutive. Plusieurs matches particulièrement serrés ainsi que l’élimination dès le premier tour des championnes en titre, l’AS Academy Féminine, ont montré que le niveau était particulièrement élevé dans la région.

Si les représentantes locales, les Henderson Eels, n’ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, elles ont néanmoins remporté une victoire face à Avatiu, l’équipe des Îles Cook. Avec un nom hérité de l’aérodrome voisin d’Henderson, rendu célèbre par la Seconde Guerre mondiale, les Eels ont participé au tournoi en tant que tenantes du titre du championnat local. Créée tout récemment, en 2020, cette compétition nationale s’est déjà élargie avec la participation d’un nouveau club et elle devrait encore accueillir de nouveaux participants à l’avenir.

"Il est intéressant de voir comment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA [2023] a été perçue par beaucoup d’hommes dans notre pays. Je pense que c’est à ce niveau qu’il existe un véritable potentiel, avec un changement d’attitude et la disparition des stéréotypes à l’égard du sport et de la participation des femmes."

"Même si cela reste purement anecdotique, je pense que la Coupe du Monde Féminine a eu un impact significatif aux Îles Salomon. On s’en rendra compte avec le temps. Écouter des hommes parler de la Coupe du Monde Féminine est une expérience nouvelle : cela montre que nos communautés acceptent petit à petit, mais de façon durable, le fait de voir des femmes jouer au football."

Cette deuxième édition élargie du tournoi continental annuel souligne le travail de développement de la FIFA, qui a permis aux compétitions féminines de clubs de se développer rapidement dans la région. Trois grands programmes de la FIFA ont contribué à cette croissance : le Programme de Développement du Football Féminin (des initiatives spécifiques ont permis de sensibiliser et de renforcer les compétences), le Programme d’Aide contre le Covid-19 (des fonds ont été utilisés pour renforcer les compétitions nationales) et FIFA Forward (là aussi, des fonds ont été utilisés pour renforcer les compétitions locales).

Les Îles Salomon ont reçu 500 000 USD dans le cadre du Programme d’Aide contre le Covid-19. Ces fonds ont été utilisés pour réorganiser et renforcer les championnats féminins de première division et de futsal, ainsi que dans le cadre des engagements internationaux pour la période 2020-2022. Le pays a également été sélectionné pour bénéficier des fonds du Programme de développement féminin de la FIFA dans les volets stratégie, campagne de promotion et développement de la ligue.