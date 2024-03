L’Espagne s’envole, les Salomon grimpent

Si les Etats-Unis (4e, -2) ont remporté leur compétition continentale, les Stars and Stripes chutent du podium, payant au prix fort leur faux pas face au Mexique en phase de groupes (0-2). L’ Allemagne (5e, +1) s’invite dans le Top 5, tandis que le Brésil (10e, +1) réintègre un club des 10 complété par la Suède (6e, -1), le Japon (7e, +1), les Pays-Bas (8e, -1) et le Canada (9e, +1).

Le Mexique (31e, +4) et la Slovénie (41e, +3) réalisent de jolies percées dans le Top 50, mais c’est au delà qu’on trouve les bonds les plus spectaculaires. La Zambie (65e, +5), Porto Rico (85e, +18) et le Kosovo (91e, +9) font coup double en atteignant le meilleur rang de leur histoire. La meilleure progression est toutefois l’oeuvre des Îles Salomon (88e, +21), suite à des succès acquis aux dépens des Samoa Américaines, des Fidji et des Samoa.