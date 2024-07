Gianni Infantino rencontre Santiago Peña, Président du Paraguay

Les deux dirigeants, ainsi que le président de l’APF Robert Harrison, se sont rencontrés au bureau de la FIFA à Paris

Cette rencontre a été centrée sur l’inauguration récente du CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas) au Paraguay, financé en partie par le programme Forward de la FIFA

Infantino a souhaité bonne chance au Paraguay pour le Tournoi Olympique de Football Masculin et a parlé de ce qui sera une édition spéciale de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2030

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Son Excellence Santiago Peña, Président de la République du Paraguay, se sont rencontrés au bureau de la FIFA à Paris, où ils ont eu des discussions constructives sur une série de sujets. Robert Harrison, président de la Fédération paraguayenne de football (APF), était aussi présent lors de cette réunion dans la capitale française, où la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a lieu ce vendredi.

Au cours de la discussion, les dirigeants ont passé en revue certaines des récentes réalisations footballistiques du pays sud-américain, notamment l’inauguration en avril dernier du CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas) dans la ville de Luque, une cérémonie à laquelle a assisté Gianni Infantino.

Ce nouveau centre de haute performance du Paraguay, financé en partie par le programme Forward de la FIFA, offre des installations de classe mondiale aux jeunes talents des meilleurs clubs paraguayens.

"Il y a quelques mois, je me suis rendu dans ce merveilleux pays pour assister à l’inauguration du projet CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas), dont le financement est assuré en partie par le programme Forward de la FIFA, et j’ai pu constater par moi-même les installations de classe mondiale qu’il offrira aux jeunes talents et aux joueurs professionnels", a déclaré Gianni Infantino.

Ainsi, le centre devrait jouer un rôle important dans la quête du Paraguay pour se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™, la plus grande édition de l’histoire, et pour laquelle la CONMEBOL disposera de plus de places qualificatives que jamais. La sélection nationale n’a pas participé à une Coupe du monde depuis l’édition 2010 en Afrique du Sud, où elle avait atteint les quarts de finale, ce qui constituait son meilleur résultat à ce jour.

Le Président de la FIFA a tenu à souhaiter bonne chance au Paraguay pour le Tournoi Olympique de Football Masculin, qui a débuté mercredi. L’équipe U-23 du Paraguay s’est qualifiée pour Paris 2024 en remportant le tournoi préolympique de la CONMEBOL en février, contre des équipes telles que l’Argentine et le Brésil, ce dernier n’ayant pas réussi à se qualifier pour Paris.

Gianni Infantino s’est également entretenu avec Santiago Peña et Robert Harrison au sujet de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, une édition qui marquera le centenaire de la Coupe du Monde en Amérique du Sud. Il est prévu que cette célébration ait lieu en Uruguay, où la première Coupe du Monde de la FIFA s’est déroulée en 1930, et que trois rencontres soient partagées entre l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay. Ces deux décisions sont soumises à la réussite du processus de candidature de la FIFA et à l’approbation du Congrès de la FIFA en 2024.