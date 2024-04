Le Président Infantino inaugure le nouveau centre de haute performance du Paraguay

"Ce centre de haute performance – qui comprend huit terrains en gazon artificiel flambant neufs, quatre vestiaires et quatre salles de sport – va bénéficier à l’ensemble de l’écosystème footballistique national en offrant aux jeunes joueurs et joueuses les infrastructures et les moyens nécessaires pour avancer dans leur carrière."

Des représentants des plus grands clubs paraguayens ont d’ores et déjà pu effectuer une visite guidée du centre et rencontrer les membres de l’équipe technique, supervisée par le professeur Javier Valdecantos. L’approche déployée par le CARDIF veillera à faire évoluer les méthodes d’entraînement pour favoriser le développement continu des jeunes talents au niveau sportif, technique, médical et psychologique. Le centre bénéficiera également du Programme de développement des talents de la FIFA, dont l’objectif est de faire en sorte que 75 associations membres disposent d'au moins une académie ou un centre d'excellence à l’horizon 2027.