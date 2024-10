Gianni Infantino rencontre le président de la Fédération burkinabè de football pour évoquer le développement du football

Les discussions ont porté sur les infrastructures, le développement et le football féminin

Oumarou Sawadogo, président de la Fédération burkinabè de football (FBF) élu récemment, a abordé les thèmes des infrastructures et du développement du football, ainsi que du football féminin, lors d’une rencontre avec Gianni Infantino, président de la FIFA.

Gianni Infantino a félicité Oumarou Sawadogo pour son élection en tant que président de la FBF en août 2024 et est revenu sur ses deux précédentes visites dans le pays, la première fois en tant que simple fan pour assister à un match de la Coupe d’Afrique des Nations en 1998 et la seconde fois en tant que président de la FIFA, en janvier 2019.

« Je les ai félicités pour la qualification du Burkina Faso à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et j’ai souhaité bonne chance à leur équipe pour les qualifications à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Nous avons également réfléchi à la façon dont nous pouvions continuer de collaborer pour mettre à disposition des infrastructures de meilleure qualité et d’avantages d’opportunités à l’intention de ceux qui rêvent football, par l’intermédiaire du programme Forward de la FIFA » a déclaré le président de la FIFA.

« J’ai également réaffirmé l’implication de la FIFA via notre initiative conjointe avec l’Organisation mondiale du commerce visant à aider les producteurs dans les pays du Coton-4(+), et notamment le Burkina Faso, à améliorer leurs revenus en exportant des produits finis, par exemple des vêtements de sport. » Actuellement, le coton est principalement exporté sous la forme de matière première. Mais en 2022, la FIFA et l’Organisation Mondiale du Commerce ont signé un protocole d’accord qui vise à trouver des solutions pour qu’il soit exporté sous la forme de produits finis.