Gianni Infantino : "Le football féminin connaît un essor incroyable en Amérique du Sud"

Le président de la FIFA s’est exprimé lors de l’atelier régional sur le football féminin à Bogotá, en Colombie

Les dix associations membres de la FIFA en Amérique du Sud ont participé à l’atelier

Gianni Infantino a ensuite assisté à la finale de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA 2024™

Le football féminin en Amérique du Sud est en forte progression depuis quelques années, mais les femmes et les jeunes filles ont besoin de nouvelles perspectives de jeu sur le continent, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors d’un événement à Bogotá, en Colombie. M. Infantino s’est exprimé lors de l’atelier régional sur le football féminin de la FIFA , destiné aux dix associations membres de la FIFA d’Amérique du Sud. L’atelier coïncidait avec les phases finales de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA™ se déroulant dans le pays. Le président de la FIFA a ensuite assisté à la finale au stade Nemesio Camacho El Campín pour voir la Corée du Nord battre le Japon 1-0 et remporter le trophée pour la troisième fois, puis M. Infantino a participé à la cérémonie de remise des médailles.

L’atelier, similaire à celui tenu en novembre 2023 à Jakarta, en Indonésie, pour les associations membres de la FIFA en Asie, a rassemblé cette fois les représentants du football féminin du continent sud américain. "L’ensemble du football féminin connaît une incroyable évolution en Amérique du Sud. Nous connaissons tous la passion et le cœur de ce continent, son amour pour le football", a déclaré M. Infantino. "Nous devons transformer cette passion, cet amour, en réussite et en événements pour développer les perspectives des filles partout en Amérique du Sud, afin qu’elles aient la possibilité de jouer au football au niveau local, au niveau continental et, bien sûr, au niveau mondial. C’est notre priorité."

Le football en Amérique du Sud entre dans une période passionnante avec la Coupe du Monde féminine de la FIFA™ qui se déroulera pour la première fois sur le continent lorsque le Brésil organisera le tournoi à 32 équipes en 2027.

"Nous préparons déjà 2027, pour faire briller le Brésil, et toute l’Amérique du Sud, aujourd’hui et pour l’avenir", a déclaré M. Infantino, qui a remis des diplômes à tous les participants à la fin de l’événement. "Lorsque vous retournerez dans votre pays, n’ayez pas peur d’apporter des changements et de mettre en œuvre les idées discutées ici. Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas seuls. Vous pouvez tous compter sur le soutien de la FIFA."

Le président de la FIFA avait assisté au match entre la Colombie et l’Australie lors de la journée d’ouverture de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA et a déclaré que cela offrait une opportunité extraordinaire pour les joueuses.

"Nous ne savons pas si toutes ces joueuses continueront à jouer, peut-être pas. Mais toutes garderont cette émotion et cette expérience. Elles raconteront à leurs enfants et à leurs petits-enfants qu’elles ont joué le match d’ouverture d'une Coupe du Monde (Féminine U20 FIFA) devant 35 000 Colombiens passionnés qui les encourageaient", a-t-il déclaré.

Le tournoi en Colombie était le premier à comporter 24 équipes, dans le cadre des efforts de la FIFA pour diversifier le jeu. Il a également été l’occasion de tester l’assistance vidéo au football (VS), une version simplifiée et plus abordable du système d’arbitre assistant vidéo (VAR).

Après la cérémonie de remise des médailles qui a eu lieu immédiatement après la finale, le président de la FIFA a remercié les organisateurs et les 24 équipes participantes pour cet événement mémorable.