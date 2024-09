Gianni Infantino assiste au début d’un tournoi historique en Colombie ; la Coupe du Monde féminine U-20 2024™

Le geste antiracisme sera présenté lors du tournoi et le soutien vidéo (VS) sera mis à l’essai

Gianni Infantino s’est rendu à Bogota, dans un stade Nemesio Camacho El Campín plein à craquer, pour assister au match entre le pays hôte et l’Australie. La Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA 2024™ , au nouveau format à 24 équipes, a débuté en grande pompe avec 21 buts en quatre matches. Le Président de la FIFA s’est avoué ravi de la ferveur autour du tournoi après avoir vu la Colombie en déclencher la onzième édition par une victoire 2-0. Il a affirmé que cela démontre la popularité du football féminin.

"Quel excellent début pour la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA, ici, en Colombie", a déclaré M. Infantino, qui a regardé le match aux côtés du Président de la Fédération colombienne de football, Ramón Jesurún. "Grâce à un public exceptionnel, l’ambiance était fantastique quand les hôtes ont commencé à gagner. Dans les trois autres matches, il y a eu beaucoup de buts et d’enthousiasme. La passion pour le football féminin y était évidente. En être témoin, aujourd’hui, dans la belle ville de Bogota, était un privilège."

La rencontre était la seconde d’une double affiche qui a débuté avec un match nul 2-2 entre le Cameroun - un des quatre nouveaux venus au tournoi - et le Mexique. Les deux autres matches ont été disputés au stade Atanasio Girardot, à Medellín ; France-Canada s’est soldé par un nul 3-3 avant que le Brésil, aspirant à son premier titre, ne vainque les Fidji (autre nouvel arrivant) 9-0.

L’élargissement du format de la compétition - de 16 à 24 équipes - s’inscrit dans le cadre des efforts visant à offrir plus d’opportunités de jeu aux équipes nationales et aux clubs (un des 11 objectifs stratégiques de la FIFA pour un football mondial du cycle 2023-2027 ).

Next

La Colombie accueille un tournoi de la FIFA pour la troisième fois ; elle avait été la scène de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2011™ et de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA 2016™. "Nous souhaitons que cet événement d’ampleur internationale en Colombie soit un succès résonnant et une célébration du talent, de la passion et de l’esprit sportif qui caractérisent les joueurs de chaque pays", a exprimé M. Jesurún.