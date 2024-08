Les équipes participant à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ informées de l’utilisation du soutien vidéo

"Le soutien vidéo permet de bénéficier d’un système plus abordable financièrement, et son utilisation illustre la volonté de la FIFA de s’appuyer sur la technologie pour aider les arbitres", a déclaré Pierluigi Collina, le président de la Commission des Arbitres de la FIFA.

"Bien que le soutien vidéo serve à analyser le même type de situations et d’incidents que l’assistance vidéo à l’arbitrage, les deux systèmes ne sont pas comparables puisqu’ils ont été conçus pour être mis en place dans des circonstances totalement différentes. Les résultats observés à l’issue des 36 matches du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars sont très positifs, et nous sommes ravis d’organiser un nouveau test, cette fois en Colombie."

Contrairement à l’assistance vidéo à l’arbitrage, qui a déjà été adoptée par plus de 200 compétitions et 65 associations membres à travers le monde, le soutien vidéo ne nécessite pas d’arbitre vidéo et ne vérifie pas l’ensemble des situations et incidents susceptibles de changer le cours d’un match. Ce système est sollicité sur demande des entraîneurs lorsque ces derniers estiment qu’une erreur manifeste a été commise eu égard à l’une des quatre situations suivantes : but marqué / non marqué, penalty / pas de penalty, carton rouge direct ou identité erronée. Lesdits entraîneurs n’ont droit qu’à un nombre limité de demandes d’analyse.