Gianni Infantino considère que le Fonds d’héritage de Qatar 2022 est à un “niveau inédit, jamais vu auparavant”

La FIFA s’associe au Comité suprême du Qatar pour la Livraison et l’Héritage (SC), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’HCR (le Haut Comissariat des Nations unies pour les réfugiés)

Le soutien envers les réfugiés, l’éducation et la santé publique et professionnelle sont le point de mire d’un fonds à USD 50 millions

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé que le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 porte ce concept à un “ niveau inédit, jamais vu auparavant ” après que l’impact à grande échelle de l’initiative ait été annoncé durant une visioconférence comprenant une cérémonie de signature entre la FIFA, le Comité suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’HCR (le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) et le Centre du commerce international (CCI).

Désormais, le fonds de USD 50 millions sera axé sur les réfugiés, l’éducation et la santé publique et professionnelle, tandis que la FIFA collabore avec le SC, l’HCR, l’OMS, l’OMC et le CCI.

“Et aujourd’hui, nous avons tenu cette promesse : nous avons garanti que la somme de USD 50 millions serait investie dans des projets clés... notamment les réfugiés, la santé professionnelle, les femmes, l’éducation et, bien évidemment, le développement du football. Une nouvelle ère en termes de fonds d’héritage, un projet important et un impact considérable qui perdurera ; celui de la meilleure Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps, organisée au Qatar 2022.”

Le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 a été présenté et signé durant une visioconférence à laquelle ont participé le Président de la FIFA, le Secrétaire général du SC (S.Exc. Hassan Al Thawadi), le Directeur général de l’OMC (Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus), le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (Filippo Grandi) et la Directrice exécutive du CCI (Pamela Coke-Hamilton). Son impact aux multiples facettes, qui se fera ressentir à travers de nombreuses régions, est le résultat d’une collaboration fructueuse entre les deux parties.

La FIFA et le Qatar lancent le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ dans le cadre d'une initiative novatrice en collaboration avec l’OMC, l’OMS et le HCR

Tout en travaillant avec l’HCR, le fonds soutiendra des programmes de réfugiés afin d’aider certaines des personnes les plus vulnérables au monde. Il viendra également en aide à l’OMS sur une large palette de projets de santé professionnelle, tel que Beat the Heat, une initiative axée sur les diverses conséquences du changement climatique. Les femmes sont le noyau du volet éducation du Fonds d’héritage : il soutient le Fonds pour les exportatrices dans l’économie numérique de l’OMC et du CCI, qui vise à donner plus de pouvoir économique aux entrepreneures en exploitant le potentiel de la numérisation.