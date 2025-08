Le Fonds d’Héritage de Qatar 2022™ permettra d’aider les plus démunis

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a annoncé un élargissement du périmètre du Fonds d’Héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, qui sera consacré à des projets d’éducation et qui permettra de soutenir la création d’un centre d’excellence pour les travailleurs. "L’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA changera d’orientation à l’issue de la compétition. Il aura vocation à aider les plus démunis à l’échelle internationale", a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA, lors de l’allocution prononcée à l’occasion du festival de la jeunesse GOAL 2022 and Generation Amazing, tenu à Doha. "Les fonds d’héritage des éditions précédentes étaient destinés au développement du football dans le pays organisateur de la compétition finale. Compte tenu des moyens du Qatar, la FIFA a opté pour des objectifs plus larges. Je tiens à remercier nos collègues qatariens pour avoir accepté notre proposition, qui vise à soutenir un grand nombre de personnes dans beaucoup de pays." Dans le cadre de ce plan d’héritage, la FIFA allouera un montant au financement de l’éducation des enfants, notamment les filles, et des femmes dans les pays en développement, de façon à accroître leurs chances de réussite. Ces projets offriront à un grand nombre d’enfants la possibilité de développer leurs compétences et de s’épanouir dans la vie, les dotant ainsi des outils nécessaires pour envisager un avenir meilleur. En outre, la FIFA réservera un financement à la mise en place d’un centre d’excellence des travailleurs en collaboration avec l’Organisation Internationale du Travail. Ce programme aspire à favoriser un partage des meilleures pratiques dans le domaine du travail et à encourager l’adhésion aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies lors de l’organisation d’événements de la FIFA. Même si le plan d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 est financé par une fraction des revenus commerciaux générés par la compétition, la FIFA accueille volontiers toute contribution externe. Des informations complémentaires dans le domaine financier seront annoncées à l’issue de la compétition, comme lors des éditions précédentes.