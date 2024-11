La FIFA, la Concacaf et l’UNCAF joignent leurs forces pour développer le football en Amérique centrale

Gianni Infantino a assisté au XXIIIe Congrès ordinaire de l’Union centre-américaine de football (UNCAF)

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté au XXIIIe Congrès ordinaire de l’Union centre-américaine de football (UNCAF) à Miami (États-Unis), où il a souligné l’importance du programme Forward de la FIFA pour le développement du football.

M. Infantino a également déclaré que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ représentait une opportunité unique pour les sept associations membres affiliées à l’UNCAF, puisque la Concacaf pourra disposer de huit places qualificatives pour cette édition, contre quatre lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

"Nous sommes tous ravis que la FIFA, la Concacaf et l’UNCAF puissent travailler ensemble au développement du football", a indiqué le Président de la FIFA. "Le programme Forward est un outil essentiel pour faire grandir le football dans des pays comme ceux de l’UNCAF, où la ferveur pour le ballon rond est extraordinaire. Non contents de développer les infrastructures, nous avons également travaillé ces dernières années sur les aspects sportifs, et notamment les compétitions." Et d’ajouter : "Que ce soit à l’UNCAF, à la Concacaf ou à la FIFA, nous avons tous procédé à des changements importants ces deux dernières années.Nous avons travaillé dur pour assainir nos administrations respectives, condition sine qua non afin d’organiser le football d’aujourd’hui."

Lors du cycle 2023-2026, chaque association membre de la FIFA peut recevoir jusqu’à USD 8 millions au titre du programme Forward, conçu pour les aider à améliorer leurs infrastructures, organiser des compétitions et supporter leurs dépenses courantes. Les fédérations régionales telles que l’UNCAF et les confédérations (ici, la Concacaf) ont respectivement droit à une contribution financière de USD 5 millions et de USD 60 millions.

L’UNCAF a utilisé les fonds Forward pour organiser des compétitions régionales de jeunes masculines et féminines, auxquelles ont participé des clubs et sélections provenant de ses sept associations membres. Les fonds Forward ont également permis de mener à bien divers projets dans ces pays : par exemple, la construction d’un bâtiment polyvalent pour les équipes nationales féminines et de vestiaires pour le beach soccer au Costa Rica ; l’édification du nouveau centre national d’entraînement au Panamá ; l’extension du centre national d’entraînement au Honduras ; l’organisation de compétitions U-11, U-12 et U-14 au Guatemala, et la rénovation du stade national au Nicaragua.