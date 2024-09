Le Guatemala franchit une nouvelle étape dans le développement du football de jeunes

Pour la première fois de son histoire, la Fédération Guatémaltèque de Football a organisé trois championnats nationaux U-11 et U-13

L’objectif est de développer des systèmes de compétition qui permettent d’augmenter le nombre de participants et d’éviter la fuite des meilleurs talents

Le programme Forward de la FIFA a aidé à organiser ces championnats

Au Guatemala, le football de jeunes vit aujourd’hui un nouvel essor avec l’organisation, pour la première fois de l’histoire, de trois championnats nationaux U-11 et U-13 grâce au soutien du programme Forward de la FIFA. Ce projet consiste à organiser en 2024 et 2025 un championnat national de football à 7 mixte pour les enfants âgés de 10 à 11 ans ainsi que des championnats nationaux de football à 11 masculin et féminin pour les garçons et les filles âgés de 12 à 13 ans. Ces trois nouveaux championnats s’inscrivent dans le cadre des compétitions organisées par la direction du développement technique de la Fédération Guatémaltèque de Football (FEDEFUT).

Grâce à une aide de 800 000 USD du programme Forward de la FIFA, la FEDEFUT cherche avec ces championnats à compléter le parcours de développement des joueurs de football guatémaltèques, conformément aux recommandations formulées par la FIFA dans son étude "Renforcer la compétitivité au niveau mondial - Une analyse de l’écosystème de développement des talents".

"Pour la FEDEFUT, c’est un privilège de voir se réaliser ce rêve que nous avions couché sur le papier, non seulement dans le cadre de notre plan stratégique, mais également dans le cadre de notre plan opérationnel pour l’année en cours", estime Gerardo Enrique Paiz, président du Comité exécutif de la FEDEFUT, en référence à certains piliers du développement des centres de formation et des compétitions nationales promu par la fédération.

Ainsi, la FEDEFUT a défini plusieurs objectifs, parmi lesquels proposer des systèmes de compétition qui permettent d’augmenter le nombre de participants et d’éviter la fuite des meilleurs talents ou faire en sorte que les centres de formation et les clubs soient plus attentifs au développement individuel et collectif des joueurs. À cet égard, il est particulièrement intéressant de s’intéresser à l’organisation du championnat mixte de football à 7 dans la catégorie U-11, auquel ont participé 396 garçons et filles.

Pour ce qui est des championnats U-13, 387 garçons et 558 filles ont participé à l’édition 2024, soit un total de 945 joueurs et joueuses qui ont disputé 151 matches dans chaque catégorie. La finale s’est déroulée le 7 septembre au siège de la FEDEFUT, sur un terrain en gazon artificiel. Ce terrain, inauguré en août 2023, a été rénové grâce à une aide du programme Forward de la FIFA et satisfait aux standards internationaux les plus élevés.

"Le soutien que nous a apporté la FIFA dans le cadre du programme Forward de la FIFA, que ce soit au niveau financier ou au travers de la formation des entraîneurs, a été fondamental pour nous permettre de développer, pour la première fois au Guatemala, des championnats U-13 masculin et féminin ainsi qu’un championnat mixte U-11 à l’échelle nationale. Grâce à ce soutien, nous allons pouvoir produire de nouveaux talents chez les garçons comme chez les filles", explique William Fredy Martínez, secrétaire général administratif de la FEDEFUT.

"Avant, les garçons et les filles jouaient au football sans avoir la possibilité d’être encadrés. Désormais, ils vont être progressivement intégrés et orientés vers les autres catégories que la FEDEFUT développe dans le but d’améliorer la compétitivité de notre pays au niveau régional mais également au niveau mondial", ajoute-il.

"Dans le cadre de l’engagement de la FIFA en faveur du développement du football par le biais du programme Forward de la FIFA, nous sommes fiers de soutenir l’initiative de la FEDEFUT visant à structurer le football de jeunes par le biais de ces championnats nationaux U-11 et U-13", se réjouit Andrea Pizzati, coordinatrice régionale des associations membres de la FIFA – Amériques.

"Ce projet ne se contente pas d’offrir une plateforme qui permet aux jeunes, garçons et filles, de développer leurs qualités dans un environnement compétitif. Il favorise également l’inclusion en introduisant la mixité dans le football à 7 pour les moins de 11 ans. En investissant dans de telles initiatives, nous contribuons au développement de la prochaine génération de talents et nous promouvons ces valeurs qui font du football un sport unique", poursuit-elle.

Comme l’ont souligné les entraîneurs des équipes sacrées cette année, ces manifestations ont un impact positif dès le plus jeune âge car elles donnent la possibilité aux enfants des deux catégories de participer à des compétitions, ce qui favorise leur développement aussi bien sur le plan sportif que personnel.

"Ces championnats font beaucoup de bien aux enfants et les aident à grandir. En ce qui concerne les filles, ils leur ouvrent de nouvelles possibilités. Je crois que c’est la première fois qu’un championnat féminin de cette ampleur est organisé et, avec cette initiative, la FEDEFUT montre qu’elle s’intéresse au développement de tous les pratiquants et de toutes les pratiquantes", souligne Ever García, de la fédération départementale de football de Guatemala, qui a remporté le championnat mixte chez les U-11 et le championnat féminin chez les U-13.

"Nous avons travaillé avec beaucoup d’enthousiasme en vue de ce championnat pour dénicher et sélectionner les bons talents, qui sont issus de toutes les communes de notre département", ajoute Mario Quinteros, entraîneur de l’ASOFUT Retalhuleu, qui a remporté le championnat dans la catégorie U-13 masculine.

"Nos joueurs peuvent être repérés et rejoindre le programme TDS, qui permet de soutenir et d’accompagner leur développement. Tout cela est possible grâce à la bonne planification de la FEDEFUT et à une organisation de qualité. En apportant les ressources nécessaires pour que les championnats puissent être organisés, la fédération contribue au développement et au progrès du football au Guatemala", explique-t-il.