Le Président de la FIFA fait l'éloge de la Fédération de Bahreïn de football, alors qu'une étape importante pour l'Académie des talents de la FIFA est célébrée

L'Académie des talents de la FIFA à Bahreïn témoigne des "progrès remarquables dans le support des jeunes talents", déclare Gianni Infantino

Les Académies des talents de la FIFA sont une pierre angulaire du programme de développement des talents de la FIFA, qui vise à fournir à chaque jeune joueur une voie vers le football professionnel

Arsène Wenger (Directeur du développement du football mondial de la FIFA), Jill Ellis (Directrice du football de la FIFA) et Son Excellence Shaikh Ali bin Khalifa Al Khalifa (Président de la Fédération de Bahreïn de football) ont participé à une cérémonie majeure à Manama

Gianni Infantino (Président de la FIFA), Arsène Wenger (Directeur du développement du football mondial de la FIFA) et Jill Ellis (Directrice du football de la FIFA) ont tous trois encensé la Fédération de Bahreïn de football (BFA) lors de l'événement marquant dont le but était de célébrer le développement de l'Académie des talents du pays.

Lors de son discours au Sommet du football mondial 2023 à Jeddah, en Arabie saoudite, le Directeur du développement du football mondial de la FIFA a présenté le plan directeur du Programme de développement des talents (TDS) de la FIFA. Ce dernier vise à offrir, à chaque fille ou garçon, une voie d'accès au sport professionnel, quelles que soient leur situation géographique ou financière.

Un des piliers du TDS est le développement des Académies des talents de la FIFA, avec pour but la mise en place d'au moins 75 installations de haute performance à travers les 211 Associations membres de la FIFA d'ici fin 2027.

"Dans le passé, trop de joueurs sont passés à côté d'une carrière professionnelle, car ils n'étaient tout simplement pas repérés, ou parce qu'ils ne recevaient pas un entraînement adéquat. Inverser cette tendance profite aux joueurs et aide également leurs pays en augmentant leurs chances de jouer au plus haut niveau. C'est bon pour le football, car cela aide à le globaliser", a affirmé le Président de la FIFA dans un message vidéo diffusé à la cérémonie dans la capitale bahreïnie, Manama. "L'événement qui a lieu aujourd'hui à l'Académie des talents de la FIFA à Bahreïn représente un grand pas en avant pour la FIFA, et la preuve des remarquables progrès de Bahreïn dans le soutien des jeunes talents. Bahreïn fait partie des tout premiers participants au Programme de développement des talents de la FIFA et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Ensemble, ensemble, nous célébrons les immenses progrès qui ont été réalisés."

Académie des Talents à Bahreïn | Gianni Infantino, Président de la FIFA 06:20

Lors de l'événement, qui a également compté sur la présence du Président de la BFA (Son Excellence Shaikh Ali bin Khalifa Al Khalifa), Arsène Wenger a parlé de la grande joie qu'il éprouvait en voyant les avancées de Bahreïn, visant à garantir que la crème de la crème de son football de base atteigne l'élite.

“Nous avons déjà 21 académies ouvertes dans le monde. Pourquoi avons-nous commencé ici, à Bahreïn ? Parce que je crois que l'île possède tous les ingrédients nécessaires, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan humain, pour que la première ouverture officielle ait lieu ici. Nous souhaitons récompenser chaque fédération pour ses efforts envers les jeunes et nous avons décidé de commencer ici", a -t-il expliqué, soulignant également que l'exemple de la BFA servira d'inspiration dans le pays, mais aussi en dehors.

"Cela aura un impact direct sur la qualité de leur jeunesse, ainsi qu'un impact indirect qui peut être mesuré par la réaction des autres pays, qui se diront que si Bahreïn fait cela pour ses jeunes, ils doivent également faire quelque chose pour les leurs. L'impact indirect est difficile à mesurer, mais en voyageant beaucoup, je vois que tout le monde a pris conscience qu'il fallait agir pour l'éducation de la jeunesse".

Evénement historique à l'Académie des Talents de la FIFA à Bahreïn 01:59

Mis en place en 2021, le TDS aspire à fournir des installations de premier plan aux talents en herbe. Pour garantir une mise en œuvre réussie, la FIFA envoie également des entraîneurs certifiés aux quatre coins du monde afin d'aider à tisser un réseau qui permettra de détecter les jeunes à fort potentiel, de leur fournir les outils pour atteindre leur plein potentiel et de leur offrir l'opportunité de mettre leur talent en pratique. Tout ceci s'inscrit dans un objectif à long terme : hausser les standards du football international de manière globale. "Après quelques années, la qualité de votre travail avec les jeunes a un impact sur les résultats des équipes seniors. Il n'y a aucun doute là-dessus", a dit M. Wenger. “ Chacune des 20 premières nations au classement FIFA ont des valeurs éducatives de haut niveau. Donc, l'impact est immense."

Jill Ellis, qui a remporté la Coupe du Monde féminine de la FIFAô à deux reprises comme entraîneure, a souligné l'importance du rôle joué par ceux qui ont pour mission de transformer les joueurs au talent brut en athlètes capables de performer en représentant leur nation sur la scène mondiale.

"Je pense que si on veut parler de développement, on doit amener des entraîneurs qui faciliteront l'éducation ”, a-t-elle déclaré. “ C'est un processus éducatif. Il ne s'agit pas seulement de détecter des talents, mais d'élaborer des programmes et de repérer des joueurs. Donc, je pense que quelque chose comme ça, dans cette région, sera fantastique pour aider la petite fille, le petit garçon qui un jour voudra jouer pour son équipe nationale ou dans un milieu professionnel. C'est leur porte d'entrée vers ce monde, car ils auront la chance d'être vus, d'être motivés, inspirés, et bien sûr éduqués."

L'ancienne entraîneure de l'équipe nationale féminine des États-Unis a ajouté : "Je crois que quelque chose comme ça unira les gens qui sont passionnés par le développement et la détection des talents." En plus d'adhérer à des mesures de protection rigoureuses qui assureront aux jeunes un espace sûr pour jouer et apprendre, chaque Académie des talents de la FIFA place l'éducation au centre d'une approche holistique, conçue pour avoir un impact plus large sur les sociétés.

Evénement historique à l'Académie des Talents de la FIFA à Bahreïn Previous 01 / 20 General view of a training session during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 02 / 20 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger signs a book during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 03 / 20 Players pose for a selfie during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 04 / 20 FIFA Legend Esteban Cambiasso speaks with players during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 05 / 20 A player wearing a FIFA Talent Academy polo shirt during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 06 / 20 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 07 / 20 FIFA Legend Esteban Cambiasso during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 08 / 20 Training session during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 09 / 20 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 10 / 20 A group photo during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 11 / 20 FIFA Talent Coach Conor Marlin speaks during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 12 / 20 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger speaks during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 13 / 20 FIFA President Gianni Infantino delivers a video message during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 14 / 20 Players form a guard of honour during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 15 / 20 A group photo during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 16 / 20 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger is interviewed during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 17 / 20 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger presents a pennant to Bahrain Football Association Vice-President H.R.H. Shaikh Khalifa Al Khalifa during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 18 / 20 First Deputy Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports (SCYS) H.E Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa (L) and President of Bahrain Football Association H.E. Sheikh Ali Bin Khalifa Al Khalifa during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 19 / 20 A group photo during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event 20 / 20 President of Bahrain Football Association H.E. Sheikh Ali Bin Khalifa Al Khalifa speaks during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Next

"Nous avons également conscience que le football a un rôle important à jouer au-delà du terrain, et c’est pourquoi, au sein des Académies de la FIFA, nous aurons à cœur de développer des personnalités accomplies en leur transmettant, à travers le football, des valeurs telles que la discipline, le travail d'équipe et le leadership, le tout dans un environnement sûr. Cela permettra non seulement aux joueurs et joueuses d’exceller sur le terrain, mais aussi de devenir des membres actifs et responsables de la société."