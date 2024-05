Arsène Wenger présente un plan mondial pour les Académies de la FIFA

Les pensionnaires suivront en parallèle un cursus scolaire et footballistique

FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger

"Je pense que nous sommes en train de passer très rapidement d’une société du travail à une société du sport. Les amateurs de football n’y sont pas étrangers et l’heure est maintenant venue de donner à tous les pays la possibilité de développer notre sport", a déclaré Arsène Wenger devant des représentants de l’ensemble des associations membres. Il en a profité pour préciser que les installations existantes pourraient être intégrées aux procédures des Académies de la FIFA.

"En règle générale, nous présenterons nos critères. Quand je dis que nous aurons nos propres académies, cela comprend également les académies mises en place par les fédérations elles-mêmes. Si elles respectent nos critères en termes de qualité de la détection, des séances d’entraînement et des infrastructures, elles pourront naturellement intégrer le réseau des Académies de la FIFA."

Afin de donner à ces établissements les bases techniques indispensables à leur développement, la FIFA a déjà déployé 24 entraîneurs chargés de contribuer à la détection des talents ; six autres suivront prochainement au Liberia, au Malawi, en Zambie, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Ghana.

Ensemble, les techniciens seront chargés de bâtir les trois piliers de cette initiative : détecter des talents, les former en mettant à leur disposition tous les outils nécessaires pour exploiter leurs qualités et leur donner l’occasion de mettre en pratique leurs apprentissages.

"Nous avons besoin de spécialistes sur le terrain pour repérer ces talents. Nous voulons mettre en avant l’intelligence et la technique", a précisé Arsène Wenger, qui prône par ailleurs un "temps de contact minimum" de cinq séances et un match par semaine pour les joueurs de 12 à 15 ans.

"Pour dire les choses simplement, nous voulons former des joueurs techniquement parfaits. Ces futurs footballeurs doivent se lier d’amitié avec le ballon. D’où qu’il vienne, le ballon doit toujours être le bienvenu chez eux. Cela signifie que nous voulons des joueurs prêts à réagir à n’importe quelle situation en match. C’est ça, la technique. Le football est avant tout un sport technique. Il ne faut jamais l’oublier."

Idéalement, les pensionnaires des Académies de la FIFA auront entre 12 et 15 ans. "À 11 ou 12 ans, le joueur est à un carrefour où tous les ingrédients du développement se trouvent réunis", a expliqué Arsène Wenger. En marge de la formation, les footballeurs en herbe suivront aussi un cursus scolaire.

"Nous voulons associer formation et instruction. Avec un bon bagage scolaire, on peut tout à fait réussir sa vie, même si on ne devient pas footballeur de haut niveau. Notre responsabilité va au-delà de la formation des joueurs. Nous souhaitons produire des citoyens responsables, qui mèneront une vie enrichissante", a ajouté Arsène Wenger, qui assure par ailleurs que la situation financière des familles n’entrera pas en ligne de compte.