Miami au centre de l’attention pour le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Le parcours des prétendants au titre de champion du monde des clubs officiel de la FIFA sera dévoilé aujourd’hui à 13h00 EST/18h00 GMT/19h00 CET

La cérémonie sera retransmise en direct dans le monde entier sur FIFA.com, FIFA+, DAZN et plusieurs autres canaux, dont les plateformes des clubs qualifiés

Le tirage sera effectué sous la direction d’Alessandro Del Piero, qui pourra compter sur la contribution de nombreuses stars internationales du sport et du divertissement

Une des étapes les plus importantes sur la route de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ va bientôt être franchie avec la tenue tant attendue du tirage au sort. À l’occasion d’une cérémonie organisée à Miami (Floride) et marquée par la présence de nombreuses stars, les 32 meilleurs clubs de la planète vont ainsi découvrir aujourd’hui la composition de leur groupe et le parcours qui pourrait les emmener jusqu’à la gloire en 2025.

Alors que les yeux de la planète football sont désormais rivés vers les États-Unis dans l’attente de l’édition inaugurale de cette compétition historique, qui suscite l’engouement auprès des joueurs et des supporters des clubs ayant obtenu leur qualification, la FIFA a le plaisir de vous fournir toutes les informations importantes concernant le lieu et la date de la cérémonie, la procédure applicable pour le tirage au sort et la façon dont il vous est possible de suivre l’événement gratuitement et en direct.

Quand le tirage au sort a-t-il lieu ? Les 32 équipes qualifiées découvriront leurs adversaires lors de la phase de groupes de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs ce jour, jeudi 5 décembre 2024, à 13h00 EST/18h00 GMT/19h00 CET.

Où est-il possible de regarder le tirage au sort ? La cérémonie du tirage au sort a lieu au Telemundo Center de Miami (États-Unis). Elle est retransmise en direct dans le monde entier sur FIFA.com, FIFA+ et DAZN, qui a été nommé mercredi le diffuseur exclusif de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Plusieurs autres canaux, dont les propres plateformes des clubs qualifiés, permettront également aux fans et aux joueurs de découvrir l’identité de leurs rivaux.

Qui est impliqué dans le tirage au sort ? Alessandro Del Piero, légende du football italien, sera le maître de cérémonie depuis le studio principal. Le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™ sera assisté de plusieurs autres grands noms de l’univers du football et du spectacle. Samantha Johnson, présentatrice sportive, et Diletta Leotta, animatrice TV pour DAZN, présenteront le tirage depuis le studio principal.

Un autre studio situé dans le centre-ville de Miami sera également utilisé pour la cérémonie. Andrés Cantor et Ana Jurka, présentateurs vedettes de Telemundo, y seront accompagnés de nombreux invités de marque.

Le révolutionnaire trophée de la Coupe du Monde des Clubs, imaginé par la FIFA et réalisé en collaboration avec le joailler de luxe Tiffany & Co, sera exposé en public pour la première fois par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui pourra compter sur la présence à ses côtés d’une autre légende du ballon rond.

Comment le tirage au sort est-il effectué ? Les 32 équipes qualifiées pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs sont réparties dans quatre chapeaux numérotés de 1 à 4. Dans chaque chapeau se trouvent huit boules, chacune contenant le nom d’une des équipes qualifiées. La composition des quatre chapeaux est la suivante :

Pour commencer, toutes les équipes du chapeau 1 sont tirées au sort. Une fois qu’elles ont été placées dans leur groupe respectif, le tirage se poursuit avec les équipes des chapeaux 2, 3 et 4, chacun devant être entièrement vidé avant de passer au suivant. Une boule est d’abord tirée au sort depuis un de ces chapeaux, puis une boule du premier chapeau des groupes disponible afin de déterminer la position de l’équipe dans le groupe en question. Le tirage au sort s’achève lorsque toutes les équipes du chapeau 4 ont été tirées au sort.

Plusieurs contraintes ont été définies afin de veiller au respect de principes clés permettant d’assurer équilibre compétitif et diversité géographique. De plus amples informations concernant la procédure de tirage au sort sont disponibles ici.

Où et quand la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ est-elle prévue ? La première édition historique de la nouvelle compétition interclubs phare de la FIFA se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Douze stades haut de gamme situés dans onze villes hôtes uniques en leur genre ont été retenus pour accueillir les matches.

La finale est prévue dans l’emblématique MetLife Stadium de New York – New Jersey, qui sera également le théâtre de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ un an plus tard, le 19 juillet 2026.

Cinq des sites de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ seront utilisés pour cette compétition et permettront d’admirer les meilleurs clubs et joueurs de la planète aux côtés de sept autres enceintes.

Où et quand puis-je me procurer des billets ? Inscrivez-vous sur FIFA.com/tickets afin de recevoir toutes les dernières actualités concernant la billetterie pour la compétition. Des informations plus détaillées concernant les ventes de billets et de formules hospitalité seront disponibles prochainement. Quelles sont les ressources à disposition des médias ? Différentes ressources seront fournies aux médias avant et après la cérémonie. Le livret officiel du tirage au sort et du contenu pour communiqué de presse vidéo (VNR), dont des interviews avec des représentants des clubs préalables au tirage, sont disponibles sur la plateforme numérique de la FIFA. Le lien VNR contient également le profil de chaque club et des vidéos de promotion de la compétition. Les réactions des clubs à l’issue du tirage au sort seront publiées après la cérémonie sur la plateforme numérique de la FIFA et sur l’Espace médias de la FIFA.