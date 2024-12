Accord exclusif entre DAZN et la FIFA pour la diffusion en libre accès de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ dans le monde entier

La compétition sera retransmise sur la plus grande plateforme de streaming sportif au monde

Les 63 matches seront disponibles librement dans le monde entier Gianni Infantino, Président de la FIFA : "Grâce à cet accord, des milliards de fans du monde entier pourront regarder GRATUITEMENT la compétition de football la plus accessible de tous les temps"

Shay Segev, PDG de DAZN, salue un accord "historique" qui installe son entreprise durablement dans le paysage footballistique

DAZN, la première plateforme de divertissement sportif au monde, a été nommée aujourd’hui diffuseur mondial exclusif de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, l’installant ainsi durablement dans le paysage footballistique international.

Après la signature d’un accord historique, les 63 matches de la compétition – à laquelle participeront 32 des meilleurs clubs de la planète – seront diffusés en direct, en libre accès et en plusieurs langues sur DAZN dans le monde entier, avec la possibilité d’accorder des sous-licences à des chaînes linéaires locales, là encore en libre accès.

En mettant une compétition de clubs de haut niveau à la disposition de tous les supporters du monde gratuitement, ce partenariat révolutionnaire associe l’expertise unique et la vision novatrice de DAZN à l’engagement de la FIFA en faveur d’un football véritablement mondial.

À propos de l'accord, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "Je suis ravi d’annoncer que la FIFA, en partenariat avec DAZN et FIFA+, va proposer le meilleur du football de clubs gratuitement partout dans le monde. Cela veut dire que, aux quatre coins du globe, n’importe quel amateur de football pourra regarder les meilleurs joueurs des 32 meilleurs clubs s’affronter à la Coupe du Monde des Clubs pour devenir les premiers ‘champions du monde des clubs de la FIFA’ officiels".

"La nouvelle Coupe du Monde des Clubs est une compétition inclusive et basée sur le mérite sportif amenée à devenir le summum du football de clubs international, suscitant l’engouement des joueurs et des amateurs de football partout sur la planète. Grâce à cet accord de diffusion, des milliards de fans du monde entier pourront regarder la compétition de football la plus accessible de tous les temps – GRATUITEMENT. Le football unit le monde."

Shay Segev, PDG de DAZN, a complété : "Cet accord révolutionnaire avec la FIFA est une étape fondatrice pour DAZN, qui souhaite devenir la plus grande plateforme de divertissement dédiée aux amateurs de sport dans le monde."

"Nous sommes ravis de détenir les droits exclusifs pour accompagner ce nouveau chapitre du football de clubs international, qui marque le début de notre relation à long terme avec la FIFA et consolide notre place dans le paysage footballistique. DAZN est la seule plateforme de streaming sportif à avoir une portée véritablement mondiale, avec une technologie de pointe et une volonté unique d’offrir la meilleure expérience numérique à tous les amateurs de sport. Nous nous engageons à permettre à tous les fans de profiter de la moindre action de cette toute nouvelle compétition de très haut niveau".

La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui débutera le dimanche 15 juin 2025 au Hard Rock Stadium de Miami, réunira les 32 meilleurs clubs du monde, tous continents confondus. La compétition traversera 12 stades des États-Unis pendant 29 jours, pour se terminer le dimanche 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York – New Jersey.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ 01:58

Le premier moment fort de ce partenariat sera le tirage au sort de l’épreuve, que DAZN diffusera en direct de Miami le jeudi 5 décembre 2024. Les 32 clubs engagés découvriront leurs futurs adversaires lors d’une cérémonie qui débutera à 13h00 EST / 18h00 GMT / 19h00 CET.

L’accord exclusif de diffusion de la Coupe du Monde des Clubs 2025 marque le début d’un partenariat plus large avec la FIFA. Il inclut notamment l’intégration à la plateforme DAZN de FIFA+ la bibliothèque de la FIFA contenant des archives emblématiques et des rediffusions de matches complets, ainsi que des matches en direct.

DAZN, la seule plateforme mondiale de streaming dédiée aux fans de sport, est déjà la destination ultime pour les compétitions de football de haut niveau, avec un riche portefeuille de droits qui comprend les championnats les plus prestigieux du monde. Plus de 300 millions de téléspectateurs sur plus de 200 territoires profitent déjà de son offre diversifiée, ce qui lui confère une position unique pour accompagner la FIFA dans la croissance continue du sport le plus populaire au monde.

La plateforme entièrement interactive et immersive permet aux fans de regarder, de jouer, de réaliser des achats et d’établir des relations, le tout depuis un seul endroit et avec un seul compte. En tant que partenaire de choix pour les plus grands championnats, les détenteurs de droits et les marques, DAZN mène la transformation numérique du sport grâce à une plateforme qui intègre l’expérience des supporters de manière unique.

DAZN est disponible sur tous les appareils connectés - Smart TV, smartphones, tablettes et consoles de jeu - pour offrir aux amateurs une expérience sportive immersive et interactive grâce à des fonctionnalités de pointe et à une interactivité unique.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : clubs engagés