FIFA Films produit du contenu (dans un format court ou long) en vue d’une utilisation par la FIFA elle-même et d’une distribution mondiale aux détenteurs de droits médias. FIFA Films gère et entretient les archives audiovisuelles de la FIFA et a la responsabilité des éléments audiovisuels et de production relatifs aux compétitions, aux tirages au sort et aux cérémonies organisés par la FIFA.